Любовь не с первого взгляда или Саха театр возобновил традицию

Зрительских конференций

После премьеры «Однажды в театре» по пьесе Луиджи Пиранделло в Саха театре состоялась зрительская конференция. Они практиковались и ранее, и сейчас возобновились.

Ради этого случая режиссер премьеры Андрей БОРИСОВ накинул красный шарф и уселся на красный стул, реквизит постановки. Исполнители главных ролей после традиционных поклонов и щедрых аплодисментов тоже уселись в ряд на сцене. Микрофон у мэтра, один микрофон в зале. Обмен мнениями по горячим следам, сразу после премьеры. Это и есть зрительская конференция.

Андрей Саввич отметил, что эта постановка сделана после многих размышлений. Днем ранее он признался в интервью SakhaLife, что «Желанный берег» как дипломная работа возникла, благодаря Великой Случайности. Ее ошеломительный успех задал вектор Саха театру на долгие годы, на десятилетия.

На самом деле, будучи студентов он примеривался к постановке спектакля по пьесам Пиранделло, Кафка, Брехте… То есть европейской драмы. Он озвучил это зрителям, назвав «большой тайной».

И такая европейская драма поставлена 38 лет спустя – в январе 2020 года.

Как признался Роман ДОРОФЕЕВ, исполнитель роли Старшего Сына и сорежиссер, на читке пьесы актеры ничего не поняли… И только после тщательных проработок материала артисты влюбились в это произведение. Очевидно, что это не была любовь с первого взгляда.

Разумеется, постановщики спектакля волновались, поймут ли его зрители? Ведь зрители Саха театра привыкли к спектаклям, больше отражающим якутские реалии. Поэтому и пожелал режиссер Борисов получить импульс от зрителей сразу после премьеры.

Из числа зрителей выступили писатель Алексей АМБРОСЬЕВ – Сиэн Мунду, общественный деятель Василина СОН ГИ, руководитель пресс-службы Ил Тумэна Чокуур ГАВРИЛЬЕВ, журналист Иван БАРКОВ и другие. Все они благодарили постановщиков за премьеру, восторженно высказались о спектакле в целом, отметили интересную режиссерскую работу и актерское мастерство. Женщины восхитились работой маленьких артистов — детей, которые весь вечер работали на сцене в столь сложном спектакле.

В зале присутствовала Мария ДОКТОРОВА, переводчик пьесы. Она приложила много стараний, чтобы темпераментная итальянская речь звучала на якутском языке как можно гармоничней.

Андрей Саввич задавал вопросы залу, как поняли тот или иной момент, режиссерский ход. И получал ответы, на которые бурно реагировал: «Вот! Вот видите! Они все понимают! Наш зритель самый лучший! А вы волновались…».

Таким образом, зрительские конференции в Саха театре возобновлены. Очень интересный формат общения, при котором высказаться может любой зритель – задать вопрос, высказать свое восхищение или критику. Одна из самых интересных форм демократизации общества.