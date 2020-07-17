Любовь к себе

Все мы в какой-то степени не любим себя, например, из-за некоторых недостатков во внешности либо кто-то назвал не красивыми. На самом деле «Любовь» к самому себе – один из важнейших пунктов на пути к «освоению» счастливой жизни. Однако нужно знать разницу между «любовью к себе» («самопознание») и «самовлюбленностью» («нарциссизм»).

Вряд ли можно так сразу полюбить себя, ведь это не решение бросить курить или сесть на диету. Однако в специально созданной атмосфере нужно немного побыть наедине с собой и при правильном настрое обдумать про то, какой вы человек.

Что нужно делать, чтобы «полюбить» себя?

1. «Примите» себя.

Даже, если вы каким бы плохим человек не видели себя, вы «такой, какой есть», нужно постараться принять свои недостатки, характер и свою внешность. Уважайте себя и свои желания. Только уверенность и самоуважение помогут по-настоящему полюбить себя.

2. Простите себя.

Как говорится «жизнь без ошибок, это не жизнь». Каждый человек совершает ошибки, и на этих ошибках он учится. Самое главное простить себя за свои ошибки, чтобы каждодневно не чувствовать вины перед собой и другими. Любое поражение – это опыт, а не конец всего положительного в человеке.

3. Не жалейте себя.

Жалость к самому себе – самый большой минус в человеке. Это признак слабости. И именно эта слабость со временем оттолкнет от вас остальных людей. Нужно научиться трезво оценивать себя и не преувеличивать.

4. Перестаньте критиковать себя.

Несмотря на отсутствие жалости, анализ себя не должен перерастать в жестокую критику, которая только усугубит положение. Нужно знать «золотую середину». Оценка внешности, характера, ситуации, поступков должна быть благоразумной, иначе результата не будет.

5. Избавьтесь от ложных установок и убеждений.

Всем знакомы такие фразы: «любовь надо заслужить», «просто так не любят», «любить себя — это эгоизм», «нельзя думать о себе». Вместо этих ложных внушений нужно создать новые справедливые, которые будут соответствовать действительности.

6. Станьте более уверенными.

Поднимите свою самооценку и увидите, что люди начнут к вам, хорошо относится и будут готовы проявлять доброту, заботу и внимание. А значит, и вы сами тоже это можете делать.

7. Станьте лучшей версией себя.

Несмотря на «познание» себя и своих недостатков, вы не должны останавливаться на этом. Занимайтесь «Саморазвитием», нужно становиться лучшей версией себя. Ведь если человек сам видит, что становится лучше, то чье-то мнение уже не будет его так сильно волновать. Ведь сам он знает, что он «сегодняшний» и он «вчерашний» – разные люди, причем разница будет большой.

Конечно, как и в любой работе, на это потребуется достаточно времени и упорства. «Любовь к себе» — это не эгоистичное желание, а необходимая потребность, чтобы реализовать себя и достичь великих целей.