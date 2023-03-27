Любовь к Родине = традиции, культура и духовность

В сложные времена мы опираемся на наши традиции, культуру, духовность. На любовь к родине, патриотизм.

30-31 марта TYMYY – Собрание общественности Республики Саха (Якутия). Повестка дней: сохранение и укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей. Собрание общественности пройдет на 11 площадках и закончится форумом в Саха театре. Итогом станут конкретные проекты, которые могут войти в будущую Республиканскую программу по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей. Организаторы: Министерство культуры республики и ГБУ РС(Я) «Институт геокультурного развития».

Делегаты TYMYY — Собрания общественности, а также участники Съезда муниципальных образований (главы районов и наслегов, председатели райсоветов) и Съезда депутатов представительных органов примут участие в работе 11 дискуссионных площадок, которые охватывают широкий спектр заявленной тематики.

Государственный советник РС(Я), гендиректор Института геокультурного развития Андрей Борисов рассказал о ходе подготовки большого события: «Сейчас мы нуждаемся в единении всего народа страны, республики на основе именно традиций, культуры и духовности. А силы мы черпаем в любви к Родине. За примерно полтора года работы Институт геокультурного развития работает в этом направлении, причем в практической плоскости. В юбилейный 2022 год мы принимали участие в организации больших культурных мероприятий международного, республиканского и регионального уровня. Это театрализованное представление в «Триумфе», первая большая мультимедийная выставка «Путь Эллэя», Первый конгресс национальных театров, приветствие которому передал Президент России Владимир Владимирович Путин, являемся оператором по созданию системы Домов олонхо. Постоянно проводим конференции, семинары. Поэтому есть необходимы опыт и задел для проведения TYMYY – Собрания общественности республики. Провели встречи с модераторами и спикерами всех 11 площадок, и уже родилось множество идей, предложений, проектов. Все они – уверен – будут востребованы обществом».

Площадки Собрания общественности РС(Я):

30 марта

Старт-площадка с 9.30 в Саха театре.

Панельная дискуссия «САКРАЛЬНАЯ ГЕОГРАФИЯ – ПРОСТРАНСТВО КУЛЬТУРЫ» (геокультурные образы, геокультурные процессы) в Саха театре. С 14 до 17 часов. Саха театр. Семинар-практикум «ТҮМҮҮ — ТРАДИЦИОННЫЕ ЦЕННОСТИ» (Становление Единой системы Домов олонхо, этнокультурные центры). С 14 до 17 часов. Государственный театр коренных малочисленных народов Севера. Дискуссионная площадка «ИСКУССТВО БУДУЩЕГО – НЕЙРОСЕТЬ» (становление мультимедийного искусства, искусственный интеллект и художественное творчество). С 14 до 17 часов. Исторический парк «Россия – моя история». Дискуссионная платформа «ИИТИИ-ВОСПИТАНИЕ» (семейные ценности, воспитание, патриотизм, здоровый образ жизни). С 14 до 15.30. Смарт библиотека на 203 мкр. Тематическая платформа «ПУШКИНСКАЯ КАРТА — КУЛЬТУРА В ШКОЛЕ» (российское движение школьников, Пушкинская карта, школьный музей, всероссийский проект «Школьная классика»). С 15.45 до 18.00. Детская школа искусств №2. Дискуссионная площадка «УМНАЯ БИБЛИОТЕКА-ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» (духовно-нравственное воспитание, гуманное воспитание, интеллектуальное развитие детей и молодежи). С 14 до 17 часов. Национальная библиотека РС(Я). Круглый стол «УЧИТЕЛЬ ПЕРЕД ИМЕНЕМ ТВОИМ» (Год педагога и наставника в РФ). С 16 до 18 часов. Национальная библиотека РС(Я), Исторический зал.

31 марта

8. Семинар «ЭЛЛЭЙААДА-ПРОИСХОЖДЕНИЕ НАРОДА САХА» (Современные взгляды на геокультурный комплекс в Якутии, презентация книги И.Николаева). С 10 до 17 часов. Академия наук РС(Я).

9. Молодежная площадка «СИНЕРГИЯ ТВОРЧЕСТВА – ВОЛОНТЕРЫ КУЛЬТУРЫ» (волонтеры культуры, студенты образовательных учреждений культуры, молодежные общественные объединения). С 10 до 13 часов. Исторический парк «Россия – моя история»

10. Дискуссионная площадка «ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЙ СМЫСЛ ТРУДА». Год труда в РС (Я). С 11 до 13 часов. Большой зал ОА Якутска.

11. Круглый стол «КАЛЕНДАРНЫЕ ПРАЗДНИКИ — КУЛЬТУРНАЯ ОЙКУМЕНА» (Сохранение и распространение этнокультурного и языкового многообразия народов Якутии). С 14 до 16 часов. Дом дружбы народов им. Кулаковского.

Модераторами выступят госсоветник РС(Я) и гендиректор Института геокультурного развития Андрей Борисов, министр культуры и духовного развития РС(Я) Юрий Куприянов, министр внешних связей РС(Я) Гаврил Кириллин, представители Минобразования, народный депутат РС(Я) Елена Голомарева, ректор АГИКИ Саргылана Игнатьева. Также среди модераторов и ректоров ученые СВФУ, общественники, сотрудники Института геокультурного развития.

Будут и гости. Например, известный политолог из Белоруссии Алексей Дзермант, который уже был в Якутии на форуме «Новая Евразия – арктический вектор», также организованном Институтом геокультурного развития.

Идеологемы TYMYY -Собрания общественности Республики Саха (Якутия)

В течение 30 лет Россия находилось в многовариантном идейном пространстве, что создавало условия для расшатывания общества деструктивными идеями и силами. Для исправления ситуации, создающей угрозы национальной безопасности, за последние три года государством стали предприниматься конкретные меры, определяющие традиционные духовно-нравственные ценности фундаментальной основой развития. Событийными маркерами взятого нового курса стали следующие решения:

В 2020 году в Конституцию России внесено дополнение об исторически сложившемся государственном единстве, основанном на тысячелетней истории, памяти предков, передавших нам идеалы и веру в Бога. То есть традиции и религия признаются духовно-нравственными основами единства общества и государства. В 2021 году обновлена Стратегия национальной безопасности РФ. Она предусматривает защиту духовных основ народов России. Национальная безопасность России — это не только ракеты и танки, а еще и ее традиционные ценности. 2022 год объявлен «Годом культурного наследия в России». Транслируется общенародная опора на культурное наследие. 20 октября 2022 года принят Федеральный закон «О нематериальном этнокультурном достоянии РФ». Утверждены организационные основы для обеспечения культурного многообразия всех народов. Общий вектор на укрепление духовно-нравственных основ общества через нематериальное наследие. 9 ноября 2022 года подписан Указ Президента РФ «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

Указ Путина подписан в соответствии с Законом «О стратегическом планировании в РФ». Это значит, он станет базовым по укреплению духовных и нравственных ценностей, развитию идей патриотизма в стране, сохранению исторического наследия.

Что нового

Указ дает определение традиционным ценностям. Согласно документу, под такими ценностями имеются в виду «нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые из поколения в поколение, лежащие в основе общероссийской гражданской идентичности и единого культурного пространства страны».

Отдельно в указе прописана роль религий. Христианство, ислам, иудаизм и буддизм названы неотъемлемой частью исторического и духовного наследия, которые оказали значительное влияние на его формирование. При этом подчеркивается особая роль православия. Традиционные ценности, согласно указу, рассматриваются государством как основа общества.

Деструктивная идеология

Указ определяет понятие деструктивной идеологии — это идеологическое и психологическое воздействие на россиян, которое ведет к насаждению им чуждой и разрушительной системы идей и ценностей:

— Эгоизм;

— Вседозволенность;

— Отрицание многодетности;

— Отрицание естественного продолжения жизни;

— Разрушение традиционной семьи с помощью пропаганды ЛГБТ;

— Отрицание позитивного вклада России в мировую историю и культуру.

Все это становится угрозой для демографической ситуации в стране. А организации, которые насаждают деструктивную идеологию, угрожают национальным интересам России. В качестве последствий такой деятельности называются расслоение общества, ослабление семейных связей, рост употребления наркотиков и алкоголя, разрушение исторической памяти.

В указе прописаны два сценария развития.

В позитивном сценарии говорится, что при системном и последовательном проведении соответствующей госполитики российское общество будет защищено от вышеназванных угроз и рисков. В нем сформируются высоконравственные личности, а существующие в социуме проблемы и новые вызовы будут успешно преодолены.

Негативный подразумевает отсутствие противодействия деструктивной идеологии.

Какие задачи ставит указ

Кроме сохранения и укрепления традиционных ценностей и противостояния деструктивной идеологии, перед государством ставится цель — формировать на международной арене образ России как хранителя общечеловеческих духовно-нравственных ценностей.

В качестве инструментов для реализации госполитики указываются:

Совершенствование законодательства и норм права на всех уровнях власти; Планы мероприятий, которые должны разработать органы власти; Постоянный мониторинг исполнения этих мероприятий; Привлечение к реализации госполитики религиозных организаций.

Ожидаемым результатом новой госполитики станет не только «сбережение и преумножение народа России», но и поддержание гражданского мира, укрепление правопорядка, формирование безопасного информационного пространства, повышение международного престижа страны.