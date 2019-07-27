Любовь Иванова зарегистрирована кандидатом

В единый день голосования, 8 сентября 2019 года , в Республике Саха (Якутия) состоится 57 избирательных кампаний. Основные выборы состоятся в 18 муниципальных образованиях. В пяти муниципальных образованиях – досрочные выборы глав, в двух – повторные выборы депутатов, в 29 –дополнительные выборы депутатов представительных органов. Кандидатом на главу Мурбайского наслега Ленского района зарегистрирована Любовь Михайловна Иванова. Любовь Михайловна ныне действующий глава Мурбайского наслега, член партии “Единая Россия”. Родилась 20 июля 1970 года в селе Северная Нюя, в 2008-м окончила Сибирский институт бизнеса и современных технологий (г. Омск). Источник: Пресс-служба ЯРО ВПП “Единая Россия”.

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