Любовь Горохова из «Сахатранснефтегаза» воспитывает трех детей и бегает марафоны

В объявленный в республике Год матери и в преддверии Международного женского дня рассказываем о работе, воспитании трех детей и увлечении бегом специалиста службы охраны окружающей среды АО «Сахатранснефтегаз» Любови ГОРОХОВОЙ.

Есть такая профессия – охрана окружающей среды. Работа инженера-эколога газового предприятия заключается в соблюдении природоохранного законодательства, получении разрешительных документов в сфере охраны атмосферного воздуха, отходов производства и потребления, охраны водных объектов и лесного хозяйства для безопасного функционирования объектов предприятия и охраны природы. Как социально ответственная национальная компания и недропользователь, «Сахатранснефтегаз» открыл такой специальный отдел в 2005 году, куда Любовь пришла работать после окончания факультета химической технологии и экологии в Российском государственном университете нефти и газа им. Губкина со специальностью «Инженер-эколог». Рассказывает Любовь Горохова:

— Наше предприятие имеет много объектов по всей республике, занимающихся добычей, транспортировкой и переработкой природного газа. К примеру, некоторые объекты проходят через водные преграды – подводные переходы через реки и ручьи, где должны соблюдаться требования в сфере водного законодательства. Поэтому мы обязаны производить контроль, расчет и учет всех загрязняющих выбросов, отходов и сбросов загрязняющих веществ, также предоставлять отчетность в контролирующие органы в сфере санитарно-эпидемиологического, экологического и рыбного надзора по РС(Я) в РФ. То есть, работа направлена на предотвращение и минимизацию воздействия объектов предприятия на окружающую среду. И особое значение наша деятельность имеет в Якутии – в условиях крайнего севера с нашей уникальной и хрупкой природой. От слаженной работы нашего управления и в целом компании зависит благополучие окружающей нас среды.

Работая в отделе службы охраны окружающей среды на протяжении 16 лет с неизменным составом в лице начальника Алексея Витальевича СТЕПАНОВА и коллеги Дмитрия ОЛЕНОВА, Любовь отмечает, что коллектив дружный и сплоченный. Каждый в отделе считает второй семьей своих товарищей.

— В отличие от нефтяной промышленности, газ — не жидкость и имеет небольшую плотность и вязкость. Все мы знаем, что работа с газом — это эксплуатация опасных производственных объектов. Сложности в работе часто возникают из-за меняющихся требований законодательства в сфере экологии, также ежегодно разнящихся требований предоставления электронной отчетности, предоставляемых в контролирующие органы. Мы регулярно проводим экологический контроль в каждом имеющемся объекте с определенной периодичностью.

На вопрос о том, что помогает находить разумный баланс между ответственной работой и семьей, мама троих детей отвечает так:

— Охранять нужно не только окружающую среду, но и себя, свое сознание. Для меня бег— это медитация и время уделить себе без лишнего информационного шума. Я пробовала разные виды спорта в числе и силовые, но бег оказался сложнее всего. И это про преодоление своих страхов: тебе страшно, что ты не справишься, но ты преодолеваешь километр за километром. Ведь главный соперник, который есть у нас – это тот, который внутри нас, то есть ты сам. Таким образом воспитываешь в себе упорство, укрепляешь свой дух, и твоя вера в себя и свои силы крепнет день ото дня и начинает влиять на другие твои сферы. Классный бонус занятий бегом: возможность участия на соревнованиях разного масштаба, начиная от городского до международного уровня и почувствовать дух спортивного соперничества и праздника спорта. У нас в республике для бега созданы отличные условия: есть спортивные залы, беговые дорожки, да и сама природа является прекрасным архитектором маршрутов любой сложности. А какое удовольствие бегать рано утром на рассвете по сопкам нашей уникальной природы и вдыхать аромат утренней свежести, наслаждаться появляющимися лучами солнца и понимать, что мы в этот момент живем и дышим полной грудью!

В прошлом году Любовь пробежала свой первый полумарафон в Якутске и заняла третье место в категории 35-49 лет. Занимаясь легкой атлетикой с квалифицированным тренером, она поставила цель – пробежать марафон за 9 месяцев подготовки. Эта мечта сбылась 26 сентября 2021 года в Международном марафоне в г. Владивосток «Galaxy Vladivostok Marathon V», по результатам которого она попала в десятку лучших со временем 3 часа 43минуты, преодолев расстояние 42 км и 195 метров.

— Это было нелегко и эту победу я посвятила себе! Мои дети и муж разделяют и поддерживают мое занятие спортом и сами занимаются регулярно спортом. Я надеюсь, что являюсь для своих детей примером того, что в любом возрасте можно заниматься спортом и учиться новым навыкам. Дочери мне не забывают говорить комплимент по поводу моего внешнего вида и радуются, что у них спортивная мама. У нас есть также семейное хобби: пешие походы зимой и летом с нашими собаками и велопробеги по окрестностям города с пикником.

В газовую отрасль люди приходят по-разному. Есть целые трудовые династии. Есть те, кто другого профессионального пути для себя и не смыслил, а Любови это был волевой осознанный шаг.

— Решение поступить в РГУНГ нефти и газа я приняла, будучи ученицей Республиканского колледжа. Сейчас, проработав почти 17 лет, могу сказать, что «Сахатранснефтегаз» стал вторым домом, где я выросла как специалист, состоялась как личность и родила двух своих дочек. Я бесконечно благодарна за тот день, когда сама взяла смелость прийти на прием к главному инженеру предприятия (на тот момент ЧЕРЕМКИН М.К. – прим.ред.) и заявила о себе, как о высококвалифицированном специалисте и после сразу поступила на работу, приступила к своим обязанностям.

О том, каково женщинам работать в газовой сфере, она говорит, что любой специалист должен обладать критическим мышлением, аналитическим складом ума и стрессоустойчивостью.

— Своих уважаемых коллег от всей души поздравляю с наступающим праздником 8 марта. Пусть у всех будет прекрасное весеннее настроение в эти дни. Ведь позитивные моменты происходят ежедневно, главное вовремя их подмечать. Хочу пожелать каждой коллеге устраивать дни отдыха и заботы о себе любимой. Любви, счастья, и конечно же, крепкого здоровья!