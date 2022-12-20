20.12.2022
11:04
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Происшествия

Любительница выпить не смогла устоять…

Ранее судимая 38-летняя жительница Мирнинского района подозревается в попытке кражи из кафе

Ранее привлекавшаяся к уголовной ответственности 38 — летняя жительница Мирнинского района подозревается в попытке кражи из кафе продукции на общую сумму более 2 700 рублей. 

Установлено, что в дневное время суток женщина зашла в кафе и, увидев, что за барной стойкой никого нет, похитила 2 бутылки пива и по одной бутылке виски, коньяка, водки. Однако злоумышленнице скрыться с места преступления не удалось — её остановили работники заведения и вызвали полицию.

Отделением дознания ОМВД России по Мирнинскому району возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 – ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Источник: ОМВД России по Мирнинскому району

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