Любители собак вели себя очень вызывающе — управа Промышленного округа

Продолжение нашумевшей истории с зоозащитниками и управой Промышленного округа, пытающихся поймать собак, чуть не покусавших ребенка на Богдана Чижика 30/1.



27 марта мы писали, что по адресу Богдана Чижика, 29/1 собаки чуть не напали на ребенка, но когда на место прибыла служба по отлову собак фонда «Помоги выжить» «зоозащитники» воспрепятствовали их отлову.

Сегодня, 28 марта, по данному адресу администрация Управы Промышленного округа провели вне плановый рейд совместно с Департаментом ветеринарии, участковым уполномоченным и с участием зоозащитников.

Надо сказать, что после появления в соцсетях информации о нападении на ребенка, в Управу Промышленного округа поступили три сообщения от жителей на разгул бродячих и хозяйских собак на самовыгуле, сообщает тгк @exostolicy



«Следует отметить, что до прибытия представителей правоохранительных органов, любители собак вели себя очень вызывающе и даже провокационно, но потом их пыл все же угас. После проведенной беседы со специалистом департамента ветеринарии, владелица собак отказалась от дачи объяснительной, поэтому 30 марта она вызвана для составления протокола, в случае неявки материал будет передан в отдел полиции №3 для установления личности владельца. Между тем, она все же пообещала устранить нарушение. Данный адрес взят под контроль», — сообщает управа Промышленного округа.