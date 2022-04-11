Любителей кино приглашают на просмотр и обсуждение фильма из Золотой коллекции «Сахафильма»

В рамках юбилейных мероприятий к 100-летию Якутской АССР,

30-летию со дня создания кинокомпании «Сахафильм» и

10-летию Саха Киноклуба

Приглашаем любителей кино на совместный просмотр и обсуждение фильма из Золотой коллекции «Сахафильма»

«Ойуун туулэ», (Сон шамана), 2002 г., 44мин.,

Этнографический фильм из серии «Ураанхай Саха», часть вторая,

Режиссер Алексей Романов

Созданного на основе поэмы Өксөкүлээх Өлөксөя «Сновидение шамана» — феномена якутской национальной культуры, художественного явления российского и мирового значения. Фильм был посвящен 125-летию Алексея Елисеевича Кулаковского(1877-1926) — основоположника якутской литературы, выдающегося поэта, ученого, мыслителя, историка, человека, наделенного даром провидения.

Языком и образами кино передается предвидение поэта о грядущих событиях в России и в мире. Трагические картины войны и её последствия, описанные в поэме «Сон шамана», стали реальностью Великой Отечественной войны. Поэма была написана в 1910 году и по масштабности, философичности и образности языка считается вершиной творчества писателя.

Приглашаем всех желающих на просмотр фильма в Саха Киноклуб 14 апреля 2022г. в 18-30 час. в кафе кинотеатра «Лена», 2 этаж.