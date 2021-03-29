Любителей аргентинского танго ждет фестиваль «Piazzolla-Fest»!

Концертную программу «ОГНИ БУЭНОС-АЙРЕСА» представит «ТАНГО-ОРКЕСТР» из Хабаровска под управлением одного из ярчайших музыкантов-аккордеонистов, выпускника Российской академии музыки им. Гнесиных, лауреата множества всероссийских и международных конкурсов — Александра Веретенникова.

В программе прозвучат как известные и всеми полюбившиеся танго Астора Пьяццоллы – «Libertango», «Oblivion», «Adios Nonino», так и малоизвестные, но не менее красивые произведения.

Ждем вас 3 апреля в 17:00 в Центре культуры и современного искусства им. Ю. А. Гагарина.

Стоимость билета: от 350 до 1000 руб. Скидки пенсионерам, студентам, при коллективной заявке.

Билеты в кассах филармонии: ул. Ярославского, 27, оф. 111; ул. Орджоникидзе, 38, ТРК «Туймаада», 1 эт.

Телефоны: 8 (4112) 47-63-35, 45-06-98.

Онлайн-продажа на сайте филармонии.