17.02.2020
11:35
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Происшествия

Любитель пьяной езды не явился в суд

Сотрудниками уголовного розыска МВД по Республике Саха (Якутия) задержан находящийся в розыске 26-летний житель Якутска.

Обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному нарушению» неделю назад не явился на судебное заседание.  Обвиняемый является «любителем» езды в состоянии алкогольного опьянения. Мужчину ранее уже лишали права вождения и обязали выплатить штраф, однако, он не сделал для себя должных выводов. В начале февраля его вновь остановили на дороге в нетрезвом состоянии.

Обвиняемого установили по месту жительства знакомых. Суд изменил меру пресечения – теперь мужчина будет ждать наказания в следственном изоляторе.

Уважаемые водители! Каждый здравомыслящий человек должен осознавать, что пьяный за рулем – потенциальный убийца. Не нарушайте закон, соблюдайте требования правил дорожного движения, берегите себя и окружающих! 

Фото: из архива SakhaLife.ru.
Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)
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