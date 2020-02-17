Любитель пьяной езды не явился в суд

Сотрудниками уголовного розыска МВД по Республике Саха (Якутия) задержан находящийся в розыске 26-летний житель Якутска.

Обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному нарушению» неделю назад не явился на судебное заседание. Обвиняемый является «любителем» езды в состоянии алкогольного опьянения. Мужчину ранее уже лишали права вождения и обязали выплатить штраф, однако, он не сделал для себя должных выводов. В начале февраля его вновь остановили на дороге в нетрезвом состоянии.

Обвиняемого установили по месту жительства знакомых. Суд изменил меру пресечения – теперь мужчина будет ждать наказания в следственном изоляторе.

Уважаемые водители! Каждый здравомыслящий человек должен осознавать, что пьяный за рулем – потенциальный убийца. Не нарушайте закон, соблюдайте требования правил дорожного движения, берегите себя и окружающих!