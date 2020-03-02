Любитель пьяного вождения осужден в Якутии

Прокуратура Хангаласского района Якутии поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 49 – летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ.

Установлено, что подсудимый, будучи ранее привлеченным к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения) с назначением наказания в виде штрафа в размере 30 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами на 1 год 6 месяцев, не сделав для себя должных выводов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вновь сел за руль автомашины.

При управлении автомобилем в п. Мохсоголлох был замечен сотрудниками ДПС ОГИБДД ОМВД России по Хангаласскому району, остановлен и отстранен от управления транспортным средством по итогам преследования.

По результатам рассмотрения уголовного дела, суд, с учетом позиции государственного обвинителя, назначил мужчине наказание в виде 80 часов обязательных работ, с лишением права управления транспортными средствами сроком на 1 год 6 месяцев.

Приговор суда не вступил в законную силу.