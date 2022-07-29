Любимый продукт россиян подскочил в цене

Опубликован также список продуктов, которые подешевели.

За неделю один популярный среди российских потребителей продукт поднялся в цене.

Согласно опубликованной статистике, подорожали сосиски и сардельки.



Подорожали также мясные и овощные консервы для детского питания, колбасы, баранина, печенье и маргарин.

Но есть и хорошая новость. Опубликован список продуктов, которые, напротив, подешевели.

В этот список входят фрукты и овощи.

Говоря конкретно, почти на 7,5% подешевел картофель, свекла на 6%. Дешевле стала стоить капуста, а также бананы, морковь и огурцы.

В списке продуктов, которые подешевели также чай, соль, подсолнечное масло, яйца, гречка, мука.





