Любимый медвежонок Якутии вырос: Хаарчаане уже 6 лет!

Хаарчаане 6 лет! Наша полярная медведица стала совсем взрослой – красавице исполнилось 6 лет! Наша хищница родилась 30 ноября в якутском зоопарке Орто-Дойду. С тех пор с особым трепетом жители и гости нашего города наблюдают за взрослением этой обаятельной хищницы, сообщает тгк @Ленинградский зоопарк

Фото: тгк Ленинградский зоопарк Источник: тгк Ленинградский зоопарк

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