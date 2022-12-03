03.12.2022
12:51
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Природа

Любимый медвежонок Якутии вырос: Хаарчаане уже 6 лет!

Хаарчаане 6 лет!

Наша полярная медведица стала совсем взрослой – красавице исполнилось 6 лет!

Наша хищница родилась 30 ноября в якутском зоопарке Орто-Дойду. С тех пор с особым трепетом жители и гости нашего города наблюдают за взрослением этой обаятельной хищницы, сообщает тгк @Ленинградский зоопарк

Фото: тгк Ленинградский зоопарк
Источник: тгк Ленинградский зоопарк

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