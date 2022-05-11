11.05.2022
18:24
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Природа

Любимые якутянами первоцветы пожирает черная напасть

На сопке города Якутск расцвели подснежники — любимые цветы якутян, так как они первыми расцветают весной. Точное ботаническое название растения — прострел.
Но жители Якутска встревожены — первоцветы поедают огромные черные жуки. Все поле усыпано этими черными крупными насекомыми. «Два в одном — и кушают, и размножаются. Ишь какие. Что за жуки, шелкопряды или кто?» — теряются в догадках авторы видео, сообщает тгк ДЬИИКЭЙ.

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Фото: Телеграм
Источник: Телеграм

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