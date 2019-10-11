Любимые романсы Зинаиды Колодезниковой

20 октября, в 16:00ч. в Музыкальной гостиной Национального художественного музея состоится прекрасный вечер музыки – Концерт «ЛЮБИМЫЕ РОМАНСЫ».

Организатор и исполнитель в одном лице – молодая, яркая солистка оперы, лауреат международных конкурсов Зинаида Колодезникова. Она любит неординарные решения в подходе к концертным программам. Так, в 2015 г. она инициировала оригинальный арт-проект «Рандеву» и пригласила для участия в нем мастера оперной сцены Григория Петрова, харизматичного режиссера Константина Данилова, блистательного пианиста Александра Корякина, артистов балета, музыкантов оркестра. Короче, те, кто видел это красивейшее театрализованное действо-концерт, не могут его забыть до сих пор. Немного ранее Зинаида записала видеоклип с арией Далилы из оперы «Самсон и Далила» К. Сен-Санса, и этот факт стал одним из редких примеров пропаганды оперного искусства.

Зинаида Колодезникова

Несмотря на то, что концерт «Любимые романсы» будет исполнен в традиционном стиле вечеров камерной вокальной музыки, в окружении живописных картин, Зинаида и здесь будет верна себе, и, несомненно, покажет интересную программу, подарит слушателям незабываемые минуты эстетического наслаждения. Тем более, что чудесная музыка, известнейшие и разнообразные по характеру произведения буду звучать в элегантном окружении живописных полотен. Это такая вокальная лирика, как: грустная исповедь романса «Средь шумного бала» Чайковского, «То было раннею весной» — романс трепетной надежды, хрустально-прозрачный «Не искушай» Глинки, драматический опус «Не пой, красавица при мне» Рахманинова, его же, акварельная «Сирень» — всего 20 миниатюрных шедевров композиторов 19 столетия.

В дуэте с певицей выступит талантливый пианист, лауреат международных конкурсов Алексей Слепцов. В концерте также примут участие – Андрей Дедюкин (скрипка), ведущая – музыковед Александра Халтанова.