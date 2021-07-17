Любимую площадь якутян предложили переименовать
Сегодня, 17 июля, глава Якутии Айсен Николаев ознакомился с проектом реконструкции площади Орджоникидзе города Якутска.
Проект реконструкции площади Орджоникидзе был разработан в 2014 году. Стоимость проекта по текущим ценам в зависимости от корректировок проектно-сметной документации может составить порядка 200 млн рублей.
Согласно проекту, на обновленной площади будет сохранена фонтанная зона, территория театра, памятник Платону Ойунскому с аркой. Есть предложение по строительству амфитеатра.
Проект также предусматривает расширение зеленой зоны, места отдыха, парковочной зоны.
Реконструкцию площади Орджоникидзе планируется реализовать до 2025 года.
В ходе презентации проекта Айсену Николаеву также предложили возможность переименования площади Орджоникидзе на площадь имени П.А. Ойунского, на что Ил Дархан отметил, что переименование площади должно быть обсуждено с привлечением широкой общественности.
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