Любимую площадь якутян предложили переименовать

Сегодня, 17 июля, глава Якутии Айсен Николаев ознакомился с проектом реконструкции площади Орджоникидзе города Якутска.

Проект реконструкции площади Орджоникидзе был разработан в 2014 году. Стоимость проекта по текущим ценам в зависимости от корректировок проектно-сметной документации может составить порядка 200 млн рублей.

Согласно проекту, на обновленной площади будет сохранена фонтанная зона, территория театра, памятник Платону Ойунскому с аркой. Есть предложение по строительству амфитеатра.

Проект также предусматривает расширение зеленой зоны, места отдыха, парковочной зоны.

Реконструкцию площади Орджоникидзе планируется реализовать до 2025 года.

В ходе презентации проекта Айсену Николаеву также предложили возможность переименования площади Орджоникидзе на площадь имени П.А. Ойунского, на что Ил Дархан отметил, что переименование площади должно быть обсуждено с привлечением широкой общественности.



