17.07.2021
13:17
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Якутск

Любимую площадь якутян предложили переименовать

Сегодня, 17 июля, глава Якутии Айсен Николаев ознакомился с проектом реконструкции площади Орджоникидзе города Якутска. 

Проект реконструкции площади Орджоникидзе был разработан в 2014 году. Стоимость проекта по текущим ценам в зависимости от корректировок проектно-сметной документации может составить порядка 200 млн рублей.

Согласно проекту, на обновленной площади будет сохранена фонтанная зона, территория театра, памятник Платону Ойунскому с аркой. Есть предложение по строительству амфитеатра. 

Проект также предусматривает расширение зеленой зоны, места отдыха, парковочной зоны. 

Реконструкцию площади Орджоникидзе планируется реализовать до 2025 года.         

В ходе презентации проекта Айсену Николаеву также предложили возможность переименования площади Орджоникидзе на площадь имени П.А. Ойунского, на что Ил Дархан отметил, что переименование площади должно быть обсуждено с привлечением широкой общественности. 


Фото: Андрея Сорокина
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха ( Якутия).
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