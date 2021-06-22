Любимое народное зрелище будет транслироваться на двух телеканалах

Телеканалы «Якутия 24» и НВК «Саха» будут вести прямую трансляцию соревнований по национальному многоборью «Игры Дыгына».



Прямой эфир 26 июня стартует в 16.00 по якутскому времени и будет длиться три часа.



27 июня, в заключительный день состязаний, пятичасовое прямое включение начнется в 12.00 по якутскому времени. Отметим, на телеканале «Якутия 24» впервые соревнования будут транслироваться с комментариям на русском языке.



Эфир можно будет посмотреть на сайтах каналов во вкладке «Прямой эфир», а также в приложении Smart TV на тв Samsung, LG и в мобильном приложении «НВК Саха» для IOS и Android.

Традиционные спортивные состязания Ысыаха Туймаады в связи с отменой очного проведения национального праздника пройдут в 2021 году без зрителей. Турнир «Игры Дыгына» состоится в стадионе «Туймаада», куда допустят лишь спортсменов, тренеров и организаторов мероприятия.



За звание лучшего многоборца будут бороться Леонид Филиппов (Амгинский район), Вячеслав Дьяконов (Намский район), Дьрайонтан Ноговицын (Горный район), Николай Матаннанов (Таттинский район), Егор Филиппов (Хангаласский район), Тимофей Большаков (Сунтарский район), Артем Варданян (Намский район), Владимир Федоров (Амгинский район), Павел Друзьянов (Чурапчинский район), Дмитрий Петров (Вилюйский район), Никита Новгородов (Усть-Алданский район), Айсен Елисеев (Якутск).