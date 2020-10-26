Любимице Якутии Марии Варламовой исполнилось 90 лет

От имени всех деятелей культуры и искусства Юрий Куприянов поздравил артистку драмы Саха академического театра им. П.А. Ойунского, народную артистку Якутии Марию Ивановну Варламову с юбилеем. 26 октября актрисе исполнилось 90 лет.

«Уважаемая Мария Ивановна, от всей души поздравляю Вас с юбилеем! Ваш вклад в развитие театрального искусства республики неоценим. Беззаветная преданность родному театру, чувство огромной ответственности за роли, за спектакли, Ваше служение сцене, искусству, зрителю — пример для всех артистов Якутии.

Яркие, многогранные образы, созданные Вами, вспоминаются сердечной теплотой многими поколениями зрителей, особенно детьми, многие из которых повзрослев не утратили любовь к театру.

За годы работы сыграно множество образов, особенно самых юных героев: Пистолет – «Братья» С. Ефремова, Михась – «Разрыв сетей» А. Аччыгыйа, Мюлджи – «Сайсары» С. Омоллона, Ваня – «Шагнувшие в бессмертие» А. Очкина, Антонио – «День рождения Терезы» Г. Мдивани, Жанболот – «Материнское поле» Ч. Айтматова, Ишмурза – «В ночь лунного затмения» М. Карима и т.д. Сыграны роли Насти во «Взаимопонимании» М. Эверстовой-Обутовой, Оотуй в «Оотуй уонна Тоотуй» и Тойуксута в «Сыгый Кырынаастыыре» И. Избекова, Туллука в «Утро Лены» И. Гоголева, Муоны в «Своем человеке» Н. Габышева, Багты в «Веселом госте» Г. Мухтарова другие. С особой теплотой вспоминаются одни из Ваших самых трогательных работ в спектакле «Керегэй» М. Эверстовой-Обутовой и Василисы в пьесе «Вновь бы расцвел подснежник» Ф. Булякова.

Желаю вам крепкого здоровья, всегда только хорошего настроения и всего самого доброго. Пусть близкие и любимые вами люди всегда будут рядом с Вами!”.