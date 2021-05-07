07.05.2021
21:48
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Общество
Любимица народа получила премию имени Николая Кондакова
Сотрудники Национальной вещательной компании «Саха» стали обладателями премии главы республики имени Николая Кондакова в области телерадиожурналистики за 2020 год, передает телеканал «Якутия 24».
Соответствующий указ подписал руководитель региона Айсен Николаев 28 апреля. «Присудить премию <..> творческой группе НВК “Саха” за создание серии телепередач, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне», – говорится в документе.
Награды удостоены ведущая Наталья Михалева и режиссер Нина Корнилова.
Премия была учреждена в 2010 году и носит имя Николая Кондакова – якутского журналиста — Героя Советского Союза.
Подробнее на Якутия24: https://yk24.ru/index/obshhestvo/tvorcheskoj-gruppe-nvk-saxa-prisudili-premiyu-imeni-nikolaya-kondakova
Фото: Инстаграм
Источник: Якутия24
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