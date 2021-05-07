Любимица народа получила премию имени Николая Кондакова

Сотрудники Национальной вещательной компании «Саха» стали обладателями премии главы республики имени Николая Кондакова в области телерадиожурналистики за 2020 год, передает телеканал «Якутия 24». Соответствующий указ подписал руководитель региона Айсен Николаев 28 апреля. «Присудить премию <..> творческой группе НВК “Саха” за создание серии телепередач, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне», – говорится в документе. Награды удостоены ведущая Наталья Михалева и режиссер Нина Корнилова. Премия была учреждена в 2010 году и носит имя Николая Кондакова – якутского журналиста — Героя Советского Союза. Подробнее на Якутия24: https://yk24.ru/index/obshhestvo/tvorcheskoj-gruppe-nvk-saxa-prisudili-premiyu-imeni-nikolaya-kondakova View this post on Instagram A post shared by Наталья Михалева-Сайа✍🏼🎤📚📺👍🏼 (@saya_sakha)

Фото: Инстаграм Источник: Якутия24

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