07.05.2021
21:48
129

Общество

Любимица народа получила премию имени Николая Кондакова

Сотрудники Национальной вещательной компании «Саха» стали обладателями премии главы республики имени Николая Кондакова в области телерадиожурналистики за 2020 год, передает телеканал «Якутия 24».

Соответствующий указ подписал руководитель региона Айсен Николаев 28 апреля. «Присудить премию <..> творческой группе НВК “Саха” за создание серии телепередач, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне», – говорится в документе.

Награды удостоены ведущая Наталья Михалева и режиссер Нина Корнилова.

Премия была учреждена в 2010 году и носит имя Николая Кондакова – якутского журналиста — Героя Советского Союза.

Подробнее на Якутия24: https://yk24.ru/index/obshhestvo/tvorcheskoj-gruppe-nvk-saxa-prisudili-premiyu-imeni-nikolaya-kondakova

Фото: Инстаграм
Источник: Якутия24
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх