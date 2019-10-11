Любимец публики задумал новый проект

Артист Государственного театра эстрады, заслуженный артист Якутии, почётный гражданин Мегино-Кангаласского улуса, единственный пародист республики Александр Бурнашов затеял новый проект и пробует себя в качестве работника музея. Обо всем этом он впервые рассказал только для ИА «Sakhalife».

— Александр, расскажи, как прошло Ваше лето?

— Знаешь, этим летом мы не выезжали за пределы республики. Работали дома, съездили на сенокос, построили небольшой дачный домик. Лето прошло очень быстро, но в то же время, продуктивно.

— С какими планами вступаешь в новый творческий сезон?

— Как знают многие якутяне, наш Театр Эстрады наконец-то обрел свое здание, отремонтировали здание, появились концертный зал, гримерки для артистов.

Все наши постановки сейчас обретают новую силу и будут представлены нашим зрителям в более обновленном, восстановленном варианте.

Также в этом году руководством театра организован музей, который соберет всю историю якутской эстрады за эти 51 год. Его экспозиция будет состоять из фотографий, наград, сувениров и из других памятных материалов наших артистов, коллектива театра. Он будет работать на постоянном режиме, зрители могут посетить его во время мероприятий.

К моему счастью, ответственная миссия по работе данного музея, возложена на меня, хотя и не имею специального образования, но на эстраде тружусь вот уже 30 лет и работал со многими нашими аксакалами, поэтому мне и поручена данная работа. Это для меня большая честь!

— Я слышал, что у тебя появился новый музыкальный проект.

— Да, он называется «Золотые имена». Он будет представлять работу и творчество наших известных исполнителей, которые когда – то работали на эстраде и их репертуар будет исполнен нынешними артистами.

Первое мероприятие в рамках данного проекта состоится на сцене нашего театра 24 октября и будет посвящен памяти одной из первых профессиональных артистов, стоявших у истоков развития якутской эстрады. Заслуженная артистка Республики Саха (Якутия), солистки Государственного театра эстрады Якутии, лауреата международных и национальных конкурсов исполнителей песен, единственной артистки из Якутии, принявшей участия в телепередачах Центрального телевидения: «Утренняя почта», «Музыкальный киоск», «Голубой огонек», «Театральные встречи» Наталье Трапезниковой.

Мы должны показать ее яркую жизнь за недлительное время нашего концерта.

Уверен, что данный проект будет жить долго. В ноябре будет посвящен первому конферансье республики Петру Пестрякову, а в декабре – мелодисту Валерию Ноеву.

— Ты хорошо дружил с Натальей Трапезниковой. Расскажи про нее немного.

— Наталья Спиридоновна была очень яркой и талантливой артисткой. У нее характер был как у ребенка, могла радоваться и в то же время огорчаться по мелочам. Всегда была в настроении, часто шутила и болела за нас всей душой. Я часто гостил у нее дома, нередко выезжали на гастроли. Была мировым человеком!

Если бы она сейчас жила с нами, уверен, что она бы исполняла роли во всех наших спектаклях и была бы постоянным участником на мероприятиях. Нам ее очень не хватает.

— Якутская публика очень ждет концерт твоей второй половинки, примадонны якутской эстрады Сахаи, который состоится в ноябре. Раскроешь некоторые моменты?

— Концерт состоится 10 ноября с пяти и восьми часов вечера на сцене Государственного театра оперы и балета им. Суорун Омоллоона. Сразу скажу, ведущий не я (смеется). У нее своя команда из очень талантливых, творческих личностей. Режиссером является молодой и креативный молодой человек Андрей Никифоров, который в этом году удивил всех работой на творческом вечере Августины Филипповой. Думаю, что концерт пройдет на очень большом уровне и Сахая подарит своим поклонникам настоящее шоу.

В конце хотел бы выразить благодарность нашим зрителям за вашу любовь к нам и приглашаю на наши мероприятия!