Любимцу якутской публики присвоили звание

Троим хангаласцам присвоили звание «Почетный гражданин Хангаласского улуса». Один из них – артист Кердемского народного театра имени Л.Я. Гермогеновой Степан Дмитриевич Петров, исполнитель одной из главных ролей в фильмах «Царь птица» и «Надо мною солнце не садится».

Почетные звания также вручили директору Качикатской средней общеобразовательной школы Галине Гаврильевне Федоровой и заместителю министра финансов Республики Саха (Якутия) Гаврилу Юрьевичу Алексееву

Как отмечает пресс-служба администрации района, награждение прошло в день, когда району возвратилось исконное наименование.

«Кандидатуры выдвинули муниципальные образования, а также ходатайствовали депутаты районного Совета. Степан Дмитриевич, Галина Гаврильевна и Гаврил Юрьевич — уважаемые люди нашего района, которые много сделали не только для Хангаласского улуса, но и для республики в целом. Их огромный вклад в развитие родного района бесценен», — прокомментировал глава района Олег Иринеев.

Справка

Степан Дмитриевич Петров — актер, Отличник культуры РС (Я), Заслуженный артист РС (Я). С 1974 года проживает в с. Кердем. Имеет многочисленные благодарственные и почетные грамоты, юбилейные и памятные медали, номинации республиканских и улусных театральных смотров-фестивалей «Лучшая мужская роль», «За верность театру». Степан Дмитриевич — исполнитель главных ролей в фильмах «Тойон-Кыыл», «Мин үрдүбэр күн хаһан да киирбэт», снимался в «Буор кут», «Куоратчыт».

Галина Гаврильевна Федорова четверть века является руководителем Качикатской СОШ. Характерной чертой Галины Гаврильевны является постоянный творческий поиск, непрерывное самообразование, которое позволяет ей идти в ногу со временем, постоянно быть в курсе инновационных методик и технологий. Неустанным трудом и высоким профессионализмом заслужила авторитет коллег, родителей, общественности района, за заслуги в области образования и многолетний, плодотворный труд награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени».

Гаврил Юрьевич Алексеев — один из опытных, компетентных и прогрессивно настроенных управленцев. Работая главой Хангаласского улуса, умело направлял работу аппарата районной администрации, глав поселений, руководителей предприятий и организаций. Является Заслуженным работником народного хозяйства.

Звание «Почетный гражданин Хангаласского улуса» является высшей формой поощрения заслуг и признательности гражданам, внесшим выдающийся личный вклад в социально – экономическое, общественно – политическое развитие Хангаласского улуса.

Торжественное вручение нагрудного знака и золотых часов на период эпиднеблагополучия переносится на неопределенный срок.

