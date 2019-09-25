Любимцев Якутии кормили неизвестными продуктами?

Якутская природоохранная прокуратура провела проверку исполнения ветеринарного законодательства при содержании морских млекопитающих – белых медведей Колыманы и Ломоносова.

Установлено, что в нарушение требований нормативных актов государственным бюджетным учреждением Республики Саха (Якутия) «Республиканский зоопарк «Орто-Дойду» имени В.Г. Алексеева» допущено приобретение продуктов питания для белых медведей без ветеринарных сопроводительных документов, что не позволяет определить территориальное и видовое происхождение, ветеринарно-санитарное состояние товара.

Выявлены нарушения Закона РФ «О ветеринарии», выразившиеся в не проведении вакцинации белых медведей против бешенства, мероприятий по обработке белых медведей от эндопаразитов, лабораторных исследований на наличие гельминтов.

Кроме того, работниками зоопарка не представлены акты проведения дезинфекции, дезинсекции, дезинвазии вольеров белых медведей.

В целях устранения выявленных нарушений 26.08.2019 Якутская природоохранная прокуратура внесла в адрес руководителя бюджетного учреждения представление, которое рассмотрено и удовлетворено, нарушения устранены, 2 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Кроме того по инициативе прокуратуры директор Республиканского зоопарка и юридическое лицо привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ с назначением наказания в виде штрафов.