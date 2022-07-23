23.07.2022
15:39
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Природа

Любимая лиственница героя Федора Охлопкова

Необычные памятники в Томпонском районе. Лиственница, в тени которой любил отдыхать Герой Советского Союза Федор Охлопков, возвращаясь с охоты. Местность Кюндэ, с. Крест-Хальджай, сообщает тгк Томпонский вестник.

Фото: тгк Томпонский вестник.
Источник: тгк Томпонский вестник.

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