Любимая лиственница героя Федора Охлопкова

Необычные памятники в Томпонском районе. Лиственница, в тени которой любил отдыхать Герой Советского Союза Федор Охлопков, возвращаясь с охоты. Местность Кюндэ, с. Крест-Хальджай, сообщает тгк Томпонский вестник.

Фото: тгк Томпонский вестник. Источник: тгк Томпонский вестник.

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