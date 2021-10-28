Любая цель ближе со вкладами от АЭБ

Мечтаете о покупке квартиры, машины или новой мебели? А может вам нужно повысить квалификацию на обучении в другом городе или просто в отпуск со сменой локации?

Поставить цели может каждый, а достичь их могут немногие. Откройте вклад в Алмазэргиэнбанке и начните копить на свою цель без лишних усилий уже сейчас.

В достижении всех ваших финансовых целей вам поможет республиканский Алмазэргиэнбанк. Ведь любая цель становится ближе со вкладами от АЭБ. Тем более недавно крупнейший банк Якутии повысил ставки по всей своей депозитной линейке.

Вклады от Алмазэргиэнбанка подойдут и тем, кому хорошая доходность нужна очень быстро. Повышенные ставки действуют на депозиты сроком 3 месяца. Также вклад можно открыть на 6 месяцев и самый распространенный вариант – на 1 год.

Сравните все предложения от ведущего республиканского банка и выберите самый подходящий для себя вариант на сайте www.albank.ru или в приложении «АЭБ Онлайн».

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