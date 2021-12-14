Любая цель ближе с АЭБ: Новый вклад «28 лет вместе»

В честь 28-летия со дня основания ведущий региональный банк АЭБ запустил новый сезонный вклад с максимальной доходностью – до 9,2%. Войдите в 2022 год уверенно – откройте вклад «28 лет вместе» в Алмазэргиэнбанке и начните копить на свою цель без лишних усилий уже сейчас. Любая цель ближе со вкладом от АЭБ!

Доходность нового рублёвого депозита с пополнением и ежемесячной капитализацией начинается от 7,7% на срок привлечения вклада 91 день и возрастает до 9,2% годовых.

На срок 181 день действует эффективная ставка 8,1%, на 367 дней – 8,5%.

Максимальную доходность – 9,2% – получат все, кто оформит вклад «28 лет вместе» на 1098 дней – 3 года.

«АЭБ не требует выполнения каких-либо условий, не нужно оформлять дополнительно никакие банковские продукты, чтобы получить такую высокую процентную ставку. В Алмазэргиэнбанке ставки эффективные, без скрытых издержек, но с очень выгодной доходностью. Все, кто ждал финального повышения ставок по вкладам перед Новым годом, таки дождался отличного момента. Сейчас самое время открывать вклад на условиях, которые были разработаны специально в рамках 28-летия АЭБ», — отметила менеджер управления маркетинга и развития продуктов департамента розничного бизнеса Сардана Попова.

Новый срочный вклад «28 лет вместе» можно открыть без посещения офиса, если вы уже являетесь клиентом республиканского банка, — в приложении «АЭБ Онлайн». Пополняйте депозит в любой момент, проценты будут начисляться каждый месяц.

Вкладывайте деньги на максимально выгодных условиях в АЭБ:

— Доходность – до 9,2%.

— Сумма вклада – от 5​ 000 до 100​ 000​ 000 рублей.

— Выплата процентов – ежемесячно на депозитный счет (капитализация) или ежемесячно на лицевой счет.

— Вклад с правом пополнения, но на максимальный срок 1098 дней – пополнять нельзя.​ ​ ​

— Вклад срочный: срок открытия – с 14 декабря этого года по 31 января 2022 года.

Больше подробностей – на сайте АЭБ по ссылке https://clck.ru/ZKNnH

Остались вопросы? Звоните в круглосуточный контакт-центр Алмазэргиэнбанка по номеру: 8-800-100-34-22 (бесплатно по России).