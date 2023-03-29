Лунный календарь в апреле: готовьтесь к затмению!

1 — 5 апреля. Фаза растущей Луны

Пожалуй, это самый благоприятный период для начала новых дел. В эти дни смело назначайте деловые встречи, многие сложные вопросы решатся легко и не потребуют дополнительных затрат энергии. Если вы подумывали о романтических отношениях этой весной, то знайте, что настало подходящее время для знакомств с представителями противоположного пола. Знакомство в фазу растущей Луны может завершиться длительными романтическими отношениями. Пришло время творить и готовить на кухне по авторским рецептам, замысливать и реализовывать самые креативные проекты.

6 апреля. Полнолуние

Проведите этот день дома, уделив внимание родным и близким. Или отправляйтесь на неспешную прогулку в парк, можно выбраться в лес. Не стоит в этот день начинать длительное путешествие, менять место работы или обдумывать новые проекты. Отдых в спа-центре или термах, все, что связано с водными процедурами, наполнит вас энергией. А вот шопинг сегодня лучше отложить.

7 — 19 апреля. Фаза убывающей Луны

Фаза убывающей луны начнется с пятницы: в этот день хорошо было бы продумать, чем вы займетесь на выходных, какие интересные места посетите. Новые эмоции, прогулки на природе, ароматный чай в кофейне, не только взбодрят, но и помогут структурировать мысли, обратить внимание на свои чувства. Этот период подходит для расхламления на кухне, наведения чистоты. А также вы можете взять небольшую паузу, подумать о будущем и составить весенний план благоустройства своего жилища.

20 апреля. Новолуние — Солнечное затмение

В 2023 году Новолуние 20 апреля совпадет с первым солнечным затмением 2023 года, оно произойдет в 07:12:25 по московскому времени. Затмения — это важные события, которые могут сильно повлиять на нашу жизнь и мир вокруг нас. Они возникают, когда Солнце, Луна и Земля выстраиваются в линию, и свет Солнца блокируется Луной. С другой стороны Земля отбрасывает тень на Луну.

Это будет гибридное затмение, которое смогут увидеть жители Австралии, Индонезии, юго-восточной части Индийского океана и западной – Тихого. Иначе такое затмение называют еще кольцеобразно-полным, что означает, что где-то оно будет просматриваться как полное, а в некоторых регионах – как кольцеобразное, так поясняют астрономы.

Продолжаться полная фаза затмения будет 76 секунд. Это довольно редкое явление, следующее такое же затмение можно будет увидеть только в 2041 году.

Солнечное затмение в Тельце 20 апреля откроет первый в этом году коридор затмений, который завершится 5 мая лунным затмением.

В астрологии солнечные затмения означают новые начинания и возможность перемен. Они часто отмечают начало нового цикла или этапа в нашей жизни и могут принести неожиданные возможности или проблемы. Затмения часто отличаются повышенной энергией и интенсивностью. Более того, это может привести к серьезным изменениям или сдвигам в нашей жизни. Обычно рекомендуется быть внимательным и преднамеренным в период затмения, так как это может быть мощное время для личного роста и трансформации.

21 – 30 апреля. Фаза растущей Луны

И вновь начинается фаза растущей Луны – период, когда мы чувствуем прилив сил и тягу к свершениям. Теперь настало время реализовывать планы, построенные в предыдущем периоде. Вы давно хотели покрасить стену на кухне в яркий цвет или начать танцевать танго? Именно сейчас вы получите огромное удовольствие от занятий любимыми делами. Сила растущей Луны поможет вам справиться с проблемными проектами на работе, ваши усилия принесут прибыль, сообщает астролог gastronom.ru