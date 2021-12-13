«Lúna» (Ый кыыhа) — новогодняя сказка в цирке

С 28 декабря 2021г. по 16 января 2022г.

С 28 декабря в 15:00ч. Государственный цирк РС(Я) им. Марфы и Сергея Расторгуевых приглашает в мир чудес и волшебства в новогодней цирковой сказке «Lúna». Эта история по мотивам якутской народной сказки «Ый кыыhа» будет рассказана удивительным языком — языком цирка.

История о бедной девушке, у которой была настолько сложная жизнь, что она предпочла жить на Луне. До сих пор, вглядываясь на Луну, мы ищем силуэт той девушки.

Захватывающее сказочное действо на арене, красочные костюмы, головокружительные трюки под куполом цирка, невероятные силовые номера, антипод, массовое жонглирование, каучук, ренские колеса и колесо «Сира», яркие акробатические номера, забавные репризы веселых клоунов, дрессированные северные животные, оркестр и балет цирка.

Приглашаем всех детей и взрослых окунуться в зимнюю сказку!

Партнеры циркового представления:

Швейно-производственная компания «КЭРЭ»

Магазин тканей и швейной фурнитуры «Ажура»

Внимание! Важная информация!

В связи с Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 15 октября 2021г. продажа билетов и допуск будут осуществляется по QR-коду, подтверждающему то, что вы являетесь вакцинированным или переболевшим, а также для граждан с медотводом при условии, что у вас на руках есть свежий отрицательный ПЦР-тест, действующий в течение 72 часов. Не забудьте, что при себе необходимо иметь паспорт (удостоверение личности, водительские права)

Детей в заведения с системой QR-кодов будут пропускать только в сопровождении родителя, законного представителя, или же учителя, имеющего QR-код или справку о медотводе с отрицательным ПЦР-тестом.

Возрастное ограничение: 0+

Дата, время и стоимость билетов:

28, 29, 30 декабря 2021г., (15:00ч.) – 700 руб. и 800 руб.

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 и 16 января 2022г., (12:00ч. и 15:00ч.) – 700 руб. и 800 руб.

Справки телефону: 735-537

Online-билеты:

Место: Государственный цирк РС (Я) им. Марфы и Сергея Расторгуевых, ул. Пояркова 22.