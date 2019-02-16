Лудоманы Якутии идут на преступления

В ДЧ ОМВД России по Нерюнгринскому району обратилась жительница Нерюнгри, которая сообщила, что знакомый её несовершеннолетней дочери обманным путём завладел принадлежащим ей сотовым телефоном.

Установлено, что подозреваемый, 20-летний уроженец Нерюнгринского района, ввёл в заблуждение дочь потерпевшей, попросив у неё, якобы на два дня, телефон со всеми документами, как будто бы отчитаться перед родственниками за потраченные деньги, которые они ему дали. Но, как выяснилось, никаких родственников и вовсе нет, а злоумышленнику попросту понадобились деньги, т.к. молодой человек является заядлым игроком в азартные игры в сети Интернет. Полученный мобильник он сдал в ломбард за 6 000 рублей, и все деньги проиграл.

Также установлено, что на момент совершения данного преступления подозреваемый находился под следствием за мошенничество, и нарушил избранную в отношении него меру пресечения. Злоумышленник водворен в изолятор временного содержания. В отношении него возбуждено ещё одно уголовное дело по ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Фото открытые источники