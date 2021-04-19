Лучшим сварщиком Якутии стал…

На базе ГБПОУ РС(Я) «Чурапчинский аграрно-технический колледж» выявили лучшего сварщика Якутии. Им стал Алексей Николаев из Намского техникума. Победителю достался спецприз от сенатора РФ Егора Борисова @egafborisov инверторный сварочный полуавтомат. Второе место – Вадим Чернов из Горно-геологического техникума и 3 место у Сергея Лукина из Чурапчинского аграрно-технический колледжа.

Ежегодный Республиканский конкурс профессионального мастерства «Сварщик года» проводится среди квалифицированных мастеров ручной дуговой сварки. В традиционном республиканском конкурсе профессионального мастерства среди сварщиков с возрастным ограничением до 35 лет, посвященном 20-летию Чурапчинского колледжа, также участвовали студенты различных СПО. Всего 20 участников.

Судейская коллегия состояла из мастеров производственного обучения Таттинского, Усть-Алданского, Намского, Мегино-Кангалаского и Чурапчинского колледжей. главным Экспертом был представитель НАКС СВФУ Максим Габышев.