Лучшим режиссером на «Кинотавре» стал Владимир Мункуев

Лучшим режиссером на фестивале «Кинотавр» признали Владимира Мункуева, который снял драму «Нуучча».

Открытый российский фестиваль «Кинотавр» ежегодно проходит в Сочи, второй год — в формате делового форума из-за пандемийных ограничений. В субботу состоялась церемония награждения. Приза за режиссуру удостоился Владимир Мункуев, который представил на «Кинотавре» якутскую драму «Нуучча».

«Это очень важно, спасибо большое. Я бы хотел сказать всем кинематографистам: давайте не бояться», — сказал режиссер со сцены.

Действие драмы происходит в Якутии в конце XIX века.

Ранее фильм удостоился Гран-при в одной из наиболее престижных конкурсных секций «На восток от Запада» международного кинофестиваля в городе Карловы Вары.

Приз за лучший сценарий вручили картине «Капитан Волконогов бежал». Драма, объединившая элементы авторского и жанрового кино, рассказывает о сотруднике особого подразделения, чья жизнь меняется, когда его самого объявляют преступником. Капитан скрывается на городской окраине, где встречает вестника с того света. Он сообщает Волконогову, что путь к спасению он найдет только после того, как получит прощение хотя бы от одного человека, в чей дом принес смерть. Создатели охарактеризовали картину как «историю о покаянии и раскаянии».

За самую удачную операторскую работу отмечена картина «Молоко птицы» режиссера Евгения Марьяна, оператором этого фильма выступил Николай Желудович. Приз имени композитора Микаэла Таривердиева вручили Алексею Ретинскому как автору оригинальной музыки к фильму. Он написал музыку для драмы «Медея» Александра Зельдовича.

Жюри «Кинотавра» возглавила актриса Чулпан Хаматова, вместе с ней 15 картин основной конкурсной программы оценивали сценарист Олег Маловичко, продюсер Петр Ануров, режиссер Петр Буслов, актер Петр Федоров, оператор Юрий Никогосов, киновед Лилия Немченко.

«Кинотавр 2021» проходил в Сочи с 18 по 25 сентября.