Лучшим монтажником Дальнего Востока стал якутянин

Ассоциация «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ) 8 апреля 2021 года организовала Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Строймастер-2021» в номинации: «Лучший монтажник каркасно-обшивных конструкций Дальнего Востока». В этом году конкурс проводился в дистанционном формате. В конкурсе за звание лучшего монтажника приняли участие 5 специалистов из 3 регионов Дальнего Востока.

Тюшин Алексей Александрович – мастер Интерьерной студии «Deco», Хабаровский край (Ассоциация СРО «Содействие развитию стройкомплекса Дальнего Востока»); Гордеев Игорь Евгеньевич – монтажник ООО «РемСтрой-Групп», Хабаровский край (Ассоциации «Содействие развитию стройкомплекса Дальнего востока»); Беляев Сергей Викторович – специалист ООО «ФениксСтрой», Амурская область (Ассоциация СРО «Союз строителей Амурской области»); Жирков Николай Егорович – мастер ООО «Адгезия», Республика Саха (Якутия) (Ассоциация СРО «Союз строителей Якутии»); Кириллин Нюргун Николаевич – монтажник ООО «Восток Капитал», Республика Саха (Якутия) (Ассоциация «Объединение строительных организаций Восточной Сибири»).

Конкурс проходил под чутким контролем и руководством Координатора Ассоциации «Национальное объединение строителей» НОСТРОЙ в ДФО, генерального директора Ассоциации СРО «Союз строителей Якутии» Габышева Айхала Ивановича. В своем приветственном слове Айхал Иванович отметил, что заместитель председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Петрович Трутнев в своем выступлении подчеркнул приоритетность трудоустройства россиян в строительстве объектов на территории Дальнего Востока. Айхал Габышев также отметил, что нам необходимо провести большую комплексную работу по подготовке и трудоустройстве местных кадров, данные конкурсы способствуют развитию традиций профессионального мастерства, популяризации и повышению престижа строительных профессий, возрождению лучших традиций строительной отрасли среди работников строительных организаций.

Независимым экспертом конкурса выступил сотрудник компании KNAUFАнтон Ермошин, который контролировал проведение конкурса онлайн с площадки в г. Хабаровск. Так, в ходе конкурса участникам необходимо было ответить на 35 теоретических вопросов, подготовленных KNAUF. С этой задачей участники конкурса справились блестяще. Также они выполнили практические кейсы.

По итогам конкурса профессионального мастерства «Строймастер-2021» в номинации: «Монтажник каркасно-обшивных конструкций» Дальнего Востока стал мастер ООО «Адгезия» Николай Жирков, он будет защищать честь строителей ДФО на Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Строймастер-2021», который будет проходить с 19 по 24 апреля 2021 года в г. Сочи в рамках Международного чемпионата в сфере промышленного строительства.