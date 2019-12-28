Лучшим меценатом признан…

Федерация Конного спорта республики по итогам 2019 года назвала лучшего тренера, жокея, беговых лошадей и мецената. Звание лучшего мецената присуждено крупному бизнесмену, руководителю НХЗ GROUP Вячеславу Нестерову.

Вячеслав Анатольевич много сделал для развития конного спорта не только в своем Хангаласском улусе, но и в республике. Он в уходящем году организовал и выступил меценатом ряда скачек, в том числе в рейтинговых скачках на приз Главы републики.

Также в уходящем году заложена добрая традиция организации скачек на Кубок Малтаны.

— Мы решили организовать конные скачки на Кубок Малтаны, чтобы увековечить светлую память наших предков, начиная одного из сыновей Тыгын Дархана Бөҕө Бөдьөкө, Сырановых, Никифоровых, заканчивая энтузиастом и истинным патриотом Маалтааны Николаем Николаевичем Ефимовым. В Маалтааны — на священной земле наших предков — мы создали образцовую конебазу “Дьеьегей” и последние четыре года, как в былые лучшие времена, в просторных аласах кипит жизнь. Мы рады, что наша идея в Год Консолидации нашла поддержку у руководства републики и на скачки специально приехали сильные жокеи из многих улусов. Скачки удались, пришло много людей, и мы дальше планируем проводить наш Кубок”, — отметил Лучший меценат 2019 года.