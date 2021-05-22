Лучший способ справиться с весом

Чтобы «сжечь» калории из одного чизкейка, нужно пробежать 5 километров со скоростью 10 км в час

SakhaLife совместно с компанией Greenway рады представить своим читателям новый проект — Нутрициология на практике. Материалы, публикуемые здесь, рассчитаны на широкий круг, не требуют специальных знаний, но преследуют цель не просто дать советы по похудению или набору мышечной массы, задача проекта рассказать о том, как работает организм человека, о том на что он способен и как на него можно воздействовать. Автор рубрики — Евгений Боженко, некогда сотрудничавший с нами в качестве обозревателя, а сейчас, как мы ранее сообщали, работающий с сфере диетологии и фитнеса в Калининграде.

Бег – самый популярный способ, к которому обращаются люди, решившие привести в порядок фигуру, избавится от лишних килограммов, ну и вообще, что называется «заняться собой». Утренняя или вечерняя пробежка возле дома или беговая дорожка в фитнес-клубе – считается, что именно этот вид физической активности особенно способствует жиросжиганию. Но вот вопрос, сколько километров нужно пробежать, чтобы сжечь калории, которые организм получил, например, в виде съеденного пирожного?

Наперегонки с калориями

Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно знать сколько калорий будет потрачено за время бега и сравнить это значение с калорийностью пирожного. Возьмём для расчета самый распространенный способ – бег трусцой. Скорость при таком беге чуть выше скорости при быстрой ходьбе – примерно 10 км в час. Если человек весом 60 килограммов будет бежать в таком темпе 30 минут, то потратит на это 310 калорий, что сопоставимо с калорийностью порции классического чизкейка. А вот чтобы «отработать» средний чизбургер, весом 225 граммов, бежать с той же скоростью придется не менее часа.

Плитка шоколада (по калорийности темный и молочный шоколад примерно одинаковы) – бег в течение часа.

Классический Клаб сендвич – 50 минут бега

Копчёная рыба (100 гр) – 25 минут бега

Салат Цезарь с курицей – 20 минут бега

Шашлык из свинины (100 гр) — 20 минут бега

Греческий салат (100 гр) – 10 минут бега

Средней величины банан – 9 минут бега

Капучино, латте (250 мл) без сахара – 8 минут бега

Средней величины яблоко – 7 минут бега

Хлеб пшеничный (один кусочек) – 6 минут бега

Хлеб ржаной (один кусочек) – 4 минуты бега

Если ориентироваться не на время, а на расстояние, то принцип будет выглядеть так: 1 км бега при скорости 10 км в час и весе бегуна 60 килограммов, даст расход в 62 калории, при весе 50 килограммов – 52 калории, а при весе – 70 килограммов – 72 калории. То есть чем тяжелее человек, тем больше энергии он расходует. Однако дистанция в 1 км и более противопоказана людям, чей индекс массы тела превышает норму. А дистанция в 4-5 километров вообще по силам только хорошо подготовленным людям.

Лучше не накапливать лишний вес, чем сжигать его

Другой способ повысить энергоэффективность – увеличить интенсивность нагрузки. В нашем случае – скорость бега. Так, при скорости 15 километров в час 60-килограмовый бегун потратит за 30 минут уже порядка 470 калорий. Но при этом необходимо внимательно следить за пульсом. Для неподготовленного человека частота сердечных сокращений не должна превышать порог аэробного обмена, то есть порядка 140 ударов в минуту.

Как видите – все не так просто.

Поэтому самым лучшим способом справится с лишним весом будет контроль за питанием. Дефицит калорий ведёт к похудению, избыток – к полноте. Нужно лишь узнать свою суточную норму потребления калорий. Разумеется, это правило распространяется только на здоровых людей. Если есть заболевания – необходима консультация диетолога и индивидуальный тренировочный план, разработанный с учётом его замечаний.