Лучший ресторан России теперь и в Якутске!

И невозможное возможно! Якутский ресторан «Аврора» объявлен победителем национальной премии «Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса» — 2021!

Все наши мечты могут исполниться — только если у нас есть мужество следовать им…

Уолт Дисней

Ресторанная культура в Якутии делает первые большие шаги, открывающие пути к новым возможностям. Энтузиасты, предприниматели Нюргустана и Иннокентий ЛУКИНЫ сделали прорыв, воплотили свою мечту в реальность.

26 апреля в Москве были объявлены победители XVI национальной премии Palme d’Or/ «Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса» — 2021. Где главный приз — «Золотая пальмовая ветвь» была присуждена ресторану «Аврора» (Якутск). Теперь якутский ресторан будет отстаивать честь всей России на международном гранд-финале Palmе d’Or.

Питание — первая необходимость человека. Приготовление еды – это магическое действие. Каждый народ имеет свои традиции приготовления пищи, в которых отражено его восприятие мира. У народа саха — это прежде всего почитание родной Природы — дарительницы жизни, чистого воздуха, воды и пищи. Ресторан «Аврора» — это история про любовь и глубокое уважение к родной Якутии, к дарам ее природы, и, конечно, к людям. Недаром на эмблеме ресторана изображено красное сердце.

В меню ресторана «Аврора» представлены блюда из уникальных якутских продуктов, приготовленные методом томления в русской печи от 8 до 72 часов. Этот древнейший метод позволяет сохранить в ингредиентах все полезные свойства и максимальную свежесть. Поэтому эти блюда не только восстанавливают организм вкусившего их человека, насыщая необходимыми витаминами и микроэлементами, но и укрепляют его духовную сферу. Блюда готовятся особым способом с уважением к продуктам и использованием сакральной силы огня, получая при этом его благословение.

Ответственный путь к «Пальмовой ветви»

Национальная премия «Пальмовая ветвь» — престижная награда ресторанного бизнеса, которая собирает все самые креативные, интересные, свежие, оригинальные, потенциально успешные концепции со всей России. Это единственный российский конкурс международного уровня. Неудивительно, лучшие из лучших ресторанов страны участвуют именно в «Пальмовой ветви». К примеру в этом году были представлены мега успешные проекты таких громких имен гастрономии как Аркадий НОВИКОВ, Алексей ВАСИЛЬЧУК и Александр РАППОПОРТ. Palmе d’Or смело можно сравнить по значимости с премией «Оскар» в киноиндустрии. Никогда еще рестораны Якутии не входили в список Топ-10. Ресторан «Аврора» с первого раза смог не только войти в список лучших, но и завоевать главный приз — «Золотую пальмовую ветвь» — 2021.

Этому успеху предшествовал огромный ежедневный труд рестораторов и их команды, которая вдохновлялась мечтой — создать в Якутске настоящую, истинную ресторацию высокого уровня. Концепция северного гастрономического ресторана «Аврора» вылилась из самого сердца. Из глубин души своих создателей. Именно поэтому, несмотря на все трудности и преграды, идея «Авроры» не только воплотилась в жизнь, но и получила столь громкий успех.

Согласно международным правилам конкурса, на первом этапе эксперты Leaders Club Russia формируют лонг-лист премии «Пальмовая ветвь» — Топ-100 оригинальных ресторанных концепций. 25 января был озвучен» ТОП-100 лучших ресторанных концепций премии «Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса» — 2020. В этот престижный список впервые попал ресторан «Аврора» из Якутска, открывшийся в том же 2020-м.

Затем экспертный совет составил шорт-лист — ТОП-10 лучших ресторанных концепций, в который также смогла войти и «Аврора». В Якутию приезжали эксперты премии, чтобы оценить кухню, атмосферу, обслуживание и многое другое лично.

26 апреля десятка финалистов встретилась в Москве на большом фестивале PalmaFest, где защищали свои уникальные концепции перед всем светом национальной гастрономии. На PalmaFest собрались 350 ресторанных критиков, журналистов и самих рестораторов.

«Якуты жгут!»: на выступлении на «Пальмовой ветви»

— Конкурсные выступления длились с 10 часов утра до 18 вечера без перерыва, — рассказывает Иннокентий ЛУКИН. Выступление якутян было назначено на 16 часов. За это время многие гости фестиваля, порядком уставшие, разбрелись кто куда, ушли на кофе-брейк в соседний зал, уткнулись в телефоны или попросту дремали…

Сложилась весьма непростая ситуация. Выступали успешные известные рестораторы, ежедневный оборот которых исчисляется несколькими миллионами. Их уверенность и свобода на сцене были просто поразительны! Эмоциональная Нюргустана признается, что начала немного паниковать. Она обратилась к мужу и партнеру по бизнесу: «Ну все! Как мы можем конкурировать с ресторанами с ТАКИМИ цифрами?» Иннокентий со спокойной улыбкой обнял ее за плечи: «Цифры — не главное… В нашем детище есть душа, сердце и любовь. Уверен, что профессионалы столь высокого класса это оценят».

Иннокентий приветствовал всех настолько энергично и креативно, что мгновенно разбудил зал, привлек внимание всех присутствующих. Дружная команда «Авроры» представила свое выступление как рассказ о любимом родном крае, о восхитительных якутских продуктах и, наконец, о концепции ресторана.

Выступление якутян так затянуло зрителей, что собрался полный зал, гости звали друг друга из соседних помещений, снимали на телефоны. 30 красочных слайдов украсили живописную речь команды «Аврора». Ярким моментом стало то, как Иннокентий сам профессионально настрогал Чокурдахского чира, чтобы угостить великолепной северной строганиной всех 350 гостей фестиваля.

Гости PalmaFest – эксперты гастрономии, высокие профессионалы. Каждый из них получил бюллетень, где отметил понравившуюся концепцию.

Телеведущая, автор серии гастрономических путеводителей «География вкуса» Ника ГАНИЧ была одной из большинства, кто решительно проголосовал за ресторан «Аврора». Именно ей принадлежит эта фраза, ставшая крылатой: «Якуты жгут!» И действительно, при подсчете итогов голосования оказалось, что «Аврора», а значит Якутия одержала победу с большим отрывом.

До самого конца вечера к нашим героям подходили знакомиться и поговорить гости фестиваля. Многие из которых захотели посетить наш удивительный край, про который с таким теплом и вдохновением рассказала команда «Авроры». «У нас закончились все визитки!», — с улыбкой вспоминают Лукины.

Победители во всех номинациях!

Впервые на этом проекте один ресторан стал победителем в пяти самых престижных из семи номинаций конкурса! Такого ошеломительного успеха не было за всю 16-летнюю историю «Пальмовой ветви».

На церемонии оглашения победителей взволновались сердца всех участников конкурса. Каждый ресторан и его владельцы надеялись на победу. Но назывались номинации, и каждый раз звучало лишь одно название победителя – ресторан «Аврора» — Якутия, Якутск. Вновь и вновь под овации зала выходили наши победителя.

— «Выбор ресторанных обозревателей» — ресторан «Аврора», Якутия, Якутск.

— «Выбор гостя в номинации «Локал +» — ресторан «Аврора», Якутия, Якутск

-«Лучшее блюдо фестиваля. Выбор Chef.ru” – ресторан «Аврора», Якутия, Якутск

“Специальный приз от официального партнера фестиваля Nespresso professional” – ресторан «Аврора», Якутия, Якутск

и конечно главная награда, Гран-при — «Золотая Пальмовая ветвь за лучшую ресторанную концепцию» — 2021 – ресторан «Аврора», Якутия, Якутск.

Нюргустана и Иннокентий с волнением и большой теплотой вспоминают, как искренне радовались за их заслуженную победу гости фестиваля. Со слезами радости благодарили за такой прорыв рестораторы из других регионов. Ведь еще никогда премию не увозили дальше Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска. «Аврора» стала новым вдохновением, стимулом, ярким примером для таких же смельчаков, которые создают высококачественную ресторацию в своих родных городах.

Историки кухни, авторы кулинарных книг, телеведущие, топовые блогеры Ольга и Павел СЮТКИНЫ пишут в своем facebook:

“Якутия теперь не только родина алмазов и мамонтов. Но и место, где находится лучший ресторан России. Открывшемуся год назад ресторану «Аврора» из Якутска вчера удалось невозможное — завоевать главный приз и первые места во всех номинациях всероссийского конкурса Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса. Давно такого успеха не было».

Лучшее блюда фестиваля

Фестиваль, собравший лучших рестораторов России, был наполнен изумительными вкусами со всей страны. Каждый ресторан из десятки конкурсантов представил свое уникальное блюдо от шеф-повара. Лучшим блюдом фестиваля признан «Конфи из жеребятины, подкопченной на щепе лиственницы, с добавлением томленого в печи антоновского яблока, домашнего сыра из сала жеребятины и стружки вяленого сердца» от шеф-повара ресторана «Аврора» Евгения АЛЬФАНА.

Евгений рано нашел свое призвание, уже в 22 года он стал шеф су-шефом в престижнейшем французском Chteau, где учился работать с высокой кухней у шефа-француза. Легендарный шеф-повар, постигший секреты русской, японской, еврейской кухни, получивший высокое признание экспертов кулинарии, человек открытый всей душой к новым знаниям, создал высокую кухню в Якутске. Теперь, чтобы вкусить блюдо, признанное лучшим в России, якутянам никуда не нужно ездить! Можно попробовать его в центре города – ресторане «Аврора».

«Аврора» на международном уровне

Самому северному гастрономическому ресторану сибирской кухни «Аврора» теперь предстоит защищать честь всего ресторанного бизнеса России на международном финале во Франции.

Блестящая команда из владельцев бизнеса – Нюргустаны и Иннокентия Лукиных, шеф-повара Евгения Алфана и дружного коллектива «Авроры» продолжает свое звездное шествие. Каждый раз, беря очередную высоту, они представляют не только свой ресторан и бизнес, но и продвигают родную Якутию. Теперь им предстоит выйти на международную арену.

«Золотая пальмовая ветвь» — это доказательство, что невозможное становится возможным, если человек идет вперед, не останавливаясь ни перед чем, для достижения своей высокой мечты. Теперь у команды ресторана «Аврора» новые цели. А суть остается неизменной — уникальность экологически чистых местных продуктов, приготовленных особым способом и соответствующих всем стандартам высокой кухни для жителей и гостей Якутии.