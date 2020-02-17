Лучший подарок мужчине – забота!

Обычно мужчины не так трепетно относятся к своему здоровью, как женщины. Сильный пол предпочитает «терпеть» и обращается за помощью только в крайнем случае. Потому очень важны забота и внимание близких людей, которые вовремя заметят неполадки со здоровьем и создадут условия для того, чтобы мужчина вовремя попал к нужным специалистам.

Праздник 23 февраля – хороший повод для того, чтобы направить любимого человека в место, где он в условиях комфорта и искренней доброжелательности поправит здоровье, восстановит силы, поднимет настроение.

Медицинский и СПА центр «Канти» предлагает мужчинам:

Безопасное лечение методами традиционной медицины. В «Канти» работают врачи традиционной монголо-тибетской медицины, имеющие разрешение Минздрава Республики Саха (Якутия) на занятие народной медициной. Консультация врача включает опрос, осмотр пациента, пульсовую диагностику, которая определяет состояние органов и систем, назначение фитопрепаратов. При лечении врачи используют внешние методы терапии: иглоукалывание, прижигание (моксотерапию), прогревание камнями, постановку банок, массаж с элементами мануальной терапии.

Специально разработанные курсовые программы, такие как «Здоровая спина», «Мужская сила», «Устранить усталость», «Лечим суставы», «Офисный работник» и другие. В программы входят лечебные, общеоздоровительные процедуры, проводимые врачом-физиотерапевтом, специалистами по традиционной медицине, массажистами, косметологами.

Широкий спектр «мужских» массажей: лечебный массаж, массаж с элементами мануальной терапии, спортивный массаж, стоун-массаж и т.д. Сняв напряжение с определенных групп мышц, можно улучшить осанку и походку, предотвратить развитие болезней позвоночника и суставов.

Восстанавливающие СПА-процедуры. Подарок мужчине в виде незабываемых часов в СПА не только сделает ему приятный сюрприз, но и привьет привычку следить за собой. Для тех, кто затрудняется с выбором, есть «готовые» комплексы услуг: «Территория мужчин», «Свежий ветер», «Антистресс-релакс».

Квалифицированная помощь специалиста по таким вопросам, как врожденные и приобретенные патологии стоп (деформация костей, плоскостопие, боль в пятках и др.), мозоли, натоптыши, вросший ноготь, заболевания ногтей. В «Канти» для решения данных вопросов работают врач-ортопед и специалисты профессионального педикюра и маникюра.

Косметологические процедуры, направленные на решение эстетических проблем кожи: преждевременные морщины, рубцы постакне (после угревой болезни), шрамы, сосудистая сетка, мешки под глазами, новообразования (папилломы), надоевшая татуировка. Оборудование и косметика центра отлично подходят для мужской кожи, учитывая все ее особенности.

Как результат – здоровый, сильный, уверенный, готовый на новые подвиги мужчина!

Подарочные сертификаты на любую сумму или услугу можно приобрести в обоих филиалах. Также по указанным ниже номерам и на нашем сайте в разделе «онлайн-магазин» можно заказать доставку сертификатов.

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ООО «Оздоровительный центр «Канти»,

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