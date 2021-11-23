«Лучший отец-семьянин» живет в Хангаласском улусе

Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия) объявило итоги ежегодного республиканского конкурса «Отец Года», проведенного в рамках мероприятий, посвященных Дню Отца в России. Конкурс в этом году ввиду эпидобстановки прошел онлайн. Из 21 участника, по решению жюри выявлены лучшие отцы по четырём номинациям и абсолютный победитель. Так, лучшим отцом-семьянином выбран житель села Октемцы, многодетный отец Александр Готовцев.

Семья Готовцевых в Октемцах считается одной из самых активных. Отец Александр Петрович несет благородную службу – работает пожарным в ОГПС №37 по Хангаласскому улусу ПЧ-1 по охране г.Покровск, хранительница семейного очага Сахаяна Руслановна — специалист по методике клубной работы МУ ЦК «Бар5арыы» им. Даниловой А.С. В семье растут дочка и четверо сыновей – Марина, Павел, Георгий, Эркин и Алгыс. Как отмечает глава семейства Александр Петрович, воспитанию детей они с супругой уделяют особое внимание. «Убежден, что дети полностью копируют родителей и перенимают у них привычки и навыки, поэтому стараемся подавать пример. Налаживаем с детьми дружеские отношения. Важно, что дети не боялись родителей, а наоборот, были близки с ними. Наши дети имеют свои обязанности, стараемся, чтобы каждый выполнял свои обязанности без напоминаний. Наши дочка и сыновья сызмальства знают, что надо беречь природу, Родину. Приобщаем детей к спорту, ведь спорт, как известно, дисциплинирует. И как человек, проработавший в школе учителем, убежден, что дети – это дети родителей, а не школы, и неправильно полагаться только на школу. Наших детей в силах воспитать только мы, родители», — рассказывает Александр Петрович.

Глава семейства Александр Петрович — член общественного совета отцов Октемского наслега, актер Октемского народного театра, обладатель номинаций «Лучшая мужская роль», «За преданность театру», член общественной организации по развитию семей Хангаласского улуса «Дьол уйата», член сборной ветеранов по волейболу Хангаласского улуса, многократный чемпион, призер соревнований по волейболу.

Готовцевы являются победителями районного очно — заочного конкурса «Сельская семья – 2016», участники республиканского конкурса «Сельская семья – 2016», активно участвуют в культурно — спортивной жизни наслега. Каждое лето Готовцевы обязательно выезжают на природу и ночуют в палатке, ездят на малую родину. Устраивают день подарков на рождество друг другу, читают сказки перед сном, все работы делают вместе.

Старшая и единственная дочь Готовцевых Марина учится на 3 курсе Якутского медицинского колледжа. Является призером соревнований по лыжным гонкам, неоднократный победитель районного НПК «Шаг в будущее», участница регионального чемпионата «WorldSkills» в компетенции «Лабораторный медицинский анализ», член республиканского вожатского движения «Инфинити». Старший сын Павел — студент 2 курса Новосибирского колледжа электроники и вычислительной техники. Павел с активной жизненной позицией: он кандидат мастера спорта по ракетомодельному спорту, многократный призер, чемпион республиканских соревнований по ракетомодельному и судомодельному спорту, многократный чемпион, призер по робототехнике, победитель XVIII Всероссийской молодежной конференции «Лобачевские чтения-2019» г. Казань, член сборной по волейболу НКЭиВТ, активист, член организации молодежи РС(Я) в г. Новосибирск. Георгий учится в 8 классе Октемского научно-образовательного центра. Занимается стрельбой из лука, член сборной Хангаласского улуса по стрельбе из лука, многократный чемпион, призер районных соревнований по лыжным гонкам. Малыши Эркин и Алгыс ходят в детский сад «Мичээр». Эркин занимается проектной деятельностью, поет, любит науку. Мечтает полететь в космос. Алгыс любит динозавры и Лего.

В этом году семья построила новый дом, теперь живут в родном, уютном доме своей мечты, готовятся к встрече Нового года.⠀