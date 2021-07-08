Лучший оператор почты Дальнего Востока работает в Якутии

Победителям макрорегионального этапа – четырем почтовым работникам из регионов Дальнего Востока – предстоит соревноваться за звание лучших в России.

Накануне Дня Российской почты в онлайн режиме операторы почтовой связи, начальники отделений почтовой связи, водители и почтальоны смогли раскрыть свои профессиональные возможности и личностные качества. Конкурсные задания для каждой из профессий содержали ситуационный кейс, где сотрудники показали свое умение решать нестандартные ситуации, обслуживать клиентов, правильно выполнять свои служебные обязанности.

«На Дальнем Востоке Почта объединяет порядка 15000 сотрудников, активных, компетентных, способных неравнодушно подходить к работе. Участие в конкурсе – это уже признание профессиональных успехов. Сотрудники производства через профессиональное соревнование получают возможность проявить себя и свои знания, лидерские качества, получить материальное поощрение и признание в коллективе», – отметил директор макрорегиона «Дальний Восток» Почты России Максим Костин.

Звание лучшего оператора почтовой связи присуждено Анисии Тимофеевой из Якутии, она работает в почтовом отделении села Амга Майинского почтамта.

«В конкурсе профессионального мастерства участвовала впервые, радовалась, когда заняла первое место на региональном этапе. На почте работаю с 2017 года: люблю и горжусь своей работой. Победа на макрорегиональном этапе для меня была приятной неожиданностью, хотя в глубине души я верила, и надеялась на победу. Теперь буду готовиться к Всероссийскому конкурсу. Огромное спасибо моему коллективу за доверие и поддержку», — поделилась Анисия Тимофеева.

В коллективе Анисию Тимофееву уважают за преданность профессии, знание всех ее тонкостей, легкость на подъём и уважительное отношение к людям.

Сразу два звания лучших по профессии взяли почтовые работники Сахалинской области. Победителем в номинации «Лучший почтальон» на Дальнем Востоке стала Ксения Асташова из города Охи. Водитель из Корсаково Евгений Разумный стал лучшим почтовым водителем.

Лучшим начальником почтового отделения стала Алла Буслаева из Уссурийска Приморского края.

Все участники конкурса будут награждены в День Российской почты дипломами и ценными призами от общественной организации Профсоюза работников связи России, победители — дипломами и сертификатами на получение денежной премии.

В этом году Почта России перевела макрорегиональные и отборочный этап конкурса профессионального мастерства в онлайн-формат. Финал Всероссийского конкурса состоится осенью с учетом действующих профилактических мер по коронавирусной инфекции.

Напомним, макрорегион «Дальний Восток» АО «Почта России» – структурное подразделение компании, включает в себя филиалы в Амурской, Сахалинской и Магаданской областях, Хабаровском, Приморском, Камчатском краях, в Республике Саха (Якутии), Еврейской автономной области и Чукотском автономной округе. Три четверти дальневосточных отделений почтовой связи находятся в сельской местности и труднодоступных районах, здесь почтальоны становятся проводниками социально значимых проектов и услуг. Все сотрудники почтовых отделений постоянно повышают свой уровень знаний и компетенций в корпоративном университете, с помощью дополнительного образования, курсов и тренингов.