11.07.2021
12:37
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Спорт

Лучший «настольник» Якутии получил мотоцикл

Сегодня на Играх Манчаары в Бердигестяхе завершились соревнования по национальным настольным играм. Спортсмен из Амгинского улуса Владислав Попов стал абсолютным победителем по национальным настольным играм.

Фото: Инстаграм
Источник: Инстаграм
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