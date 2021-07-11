Лучший «настольник» Якутии получил мотоцикл

Сегодня на Играх Манчаары в Бердигестяхе завершились соревнования по национальным настольным играм. Спортсмен из Амгинского улуса Владислав Попов стал абсолютным победителем по национальным настольным играм. View this post on Instagram A post shared by Игры Манчаары — 2021 (@manchaary2021)

Фото: Инстаграм Источник: Инстаграм

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