Лучший ледовый корт Якутии в Мегино-Кангаласском улусе!

Интересный конкурс организовали Минспорта Якутии совместно с Федерацией хоккея республики). Муниципальным образованиям в феврале этого года было предложено побороться за звание «Лучший ледовый корт Республики Саха (Якутия)». Конкурс посвящен «Году здоровья»и поставил цель «содействовать улучшению технического состояния мест массового катания на коньках, а также способствовать привлечению граждан к систематическим занятиям физической культурой и спортом».

Сбор заявок проводился до 10 декабря, к участию заявились 10 населенных пунктов. Два конкурсанта, от Ленского и Нерюнгринского районов, были отстранены в связи с тем, что их объекты финансируются за счет государственного бюджета.

Заслушав информацию и просмотрев все презентации, конкурсная комиссия определила призовые места следующим образом:

1 место — с. Майя, Мегино-Кангаласский улус, 142 балла.

2 место — п. Чернышевский, Мирнинский район, 132 балла.

3 место — с. Мохсоголлох, Хангаласский улус, 122 балла.

4 место — с. Намцы, Намский улус, 118 баллов.

5 место — г. Якутск, 110 баллов.

6 место — п. Чокурдах, Аллаиховский улус, 88 баллов.

Победители конкурса будут награждены сертификатами на приобретение спортивного инвентаря в 2022 году, согласно положению конкурса.

По итогам конкурса организаторам было предложено в следующем году разделить участников по группам: крытые и открытые ледовые корты, и корты, расположенные в северных улусах.