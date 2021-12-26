Лучший ледовый корт Якутии в Мегино-Кангаласском улусе!
Интересный конкурс организовали Минспорта Якутии совместно с Федерацией хоккея республики). Муниципальным образованиям в феврале этого года было предложено побороться за звание «Лучший ледовый корт Республики Саха (Якутия)». Конкурс посвящен «Году здоровья»и поставил цель «содействовать улучшению технического состояния мест массового катания на коньках, а также способствовать привлечению граждан к систематическим занятиям физической культурой и спортом».
Сбор заявок проводился до 10 декабря, к участию заявились 10 населенных пунктов. Два конкурсанта, от Ленского и Нерюнгринского районов, были отстранены в связи с тем, что их объекты финансируются за счет государственного бюджета.
Заслушав информацию и просмотрев все презентации, конкурсная комиссия определила призовые места следующим образом:
1 место — с. Майя, Мегино-Кангаласский улус, 142 балла.
2 место — п. Чернышевский, Мирнинский район, 132 балла.
3 место — с. Мохсоголлох, Хангаласский улус, 122 балла.
4 место — с. Намцы, Намский улус, 118 баллов.
5 место — г. Якутск, 110 баллов.
6 место — п. Чокурдах, Аллаиховский улус, 88 баллов.
Победители конкурса будут награждены сертификатами на приобретение спортивного инвентаря в 2022 году, согласно положению конкурса.
По итогам конкурса организаторам было предложено в следующем году разделить участников по группам: крытые и открытые ледовые корты, и корты, расположенные в северных улусах.
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