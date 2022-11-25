25.11.2022
15:14
300
Спорт
Лучший гол ЧМ-2022? Видео эффектного удара Ришарлисона
Лучший пока гол на Чемпионате мира по футболу. Бразильцы забили в ворота сербов в последней игре первого тура. Счёт в матче 2-0 в пользу южноамериканцев.
Ришарлисон забил на 62-й и 73-й минутах. Особенно красивым получился второй гол бразильца. Видео гола можно посмотреть ниже.
Нападающий сборной Бразилии Ришарлисон отметился дублем в матче против Сербии (2:0) на чемпионате мира-2022 по футболу в Катаре.
Фото: видео - из открытых доступов
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
25.11.2022
0
0
25.11.2022
0
88
25.11.2022
0
241
25.11.2022
0
274
25.11.2022
0
124
25.11.2022
0
262
25.11.2022
0
418
25.11.2022
0
287
25.11.2022
1
416
25.11.2022
0
469
25.11.2022
0
350
25.11.2022
0
147
25.11.2022
0
252
25.11.2022
0
287
25.11.2022
0
903
25.11.2022
0
168
25.11.2022
2
552
25.11.2022
0
258
25.11.2022
0
468
25.11.2022
0
2031
25.11.2022
0
362
25.11.2022
0
411
25.11.2022
1
1257
25.11.2022
0
453
25.11.2022
0
351
25.11.2022
1
668
25.11.2022
0
860
25.11.2022
0
990
25.11.2022
0
565
25.11.2022
0
3095
25.11.2022
0
1147
25.11.2022
0
1012
24.11.2022
0
1041
24.11.2022
0
560
24.11.2022
0
1443
24.11.2022
0
414
24.11.2022
0
3626
24.11.2022
0
1291
24.11.2022
0
4517
24.11.2022
0
459
24.11.2022
0
1000
24.11.2022
0
329
24.11.2022
0
942
24.11.2022
1
673
24.11.2022
0
1689
24.11.2022
0
258
24.11.2022
0
330
24.11.2022
0
429
24.11.2022
0
3313
24.11.2022
0
773
24.11.2022
0
631
24.11.2022
0
813
24.11.2022
0
830
24.11.2022
0
1515
24.11.2022
0
1548
24.11.2022
0
595
24.11.2022
0
1245
24.11.2022
0
761
24.11.2022
0
328
24.11.2022
0
780
24.11.2022
0
1443
24.11.2022
0
596
24.11.2022
0
603
24.11.2022
0
1424
ТОП НОВОСТИ
19.11.2022
Лучший комментарий
7
27844
20.11.2022
1
22335
22.11.2022
0
20251
19.11.2022
0
14775
24.11.2022
0
12390
22.11.2022
0
11504
22.11.2022
0
9481
23.11.2022
1
9334
Добавить комментарий