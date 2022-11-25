Лучший гол ЧМ-2022? Видео эффектного удара Ришарлисона

Лучший пока гол на Чемпионате мира по футболу. Бразильцы забили в ворота сербов в последней игре первого тура. Счёт в матче 2-0 в пользу южноамериканцев.

Ришарлисон забил на 62-й и 73-й минутах. Особенно красивым получился второй гол бразильца. Видео гола можно посмотреть ниже.

Нападающий сборной Бразилии Ришарлисон отметился дублем в матче против Сербии (2:0) на чемпионате мира-2022 по футболу в Катаре.