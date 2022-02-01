01.02.2022
17:41
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Экология

Лучший друг знаменитого Захара набирает популярность!

Вслед за звездным другом супер псом Захарием, переезд в Москву которого не увенчался хэппи эндом, популярность стал набирать красавчик Грэй.

Москвичи отказались от Захара, на вывоз которого скидывались всем миром!

Грэй, тот самый пес, который фигурировал в дуэте с Захаром в новогоднем поздравлении известной зоозащитницы Златы Сычевой.

История Грэя, так же удивительна и не лишена драмы…

В одном из своих последних постов Злата написала, что на Грэя нет спроса, но в последнее время стали поступать звонки от «пьяных фанатов», которые говорят, какой он клевый.

Ругаемся и целуемся 😅😅😅

Почему то на Грея совсем нет спроса, звонят только в состояни АО говорят какой он клёвый 😆 уже двое фанатов но не готовых взять на след день после звонка.. дальше дело не идёт… Ну ничего, пускай сидит и ждёт своего человека! Да?

Ну а пока, неземной красоты пес, как его окрестили подписчики, ищет семью.

Фото: Из соцсетей
Источник: Инстаграм Златы Сычевой
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