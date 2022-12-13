13.12.2022
11:19
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Спорт

Лучший бильярдист Дальнего Востока живет в Якутии

🏆Алексей Эверстов выиграл «Кубок Виктории» по бильярду в Хабаровске🎱🎱🎱

С 9 по 11 декабря «Кубок Виктории» на призы братьев Перкуновых, куда съехались сильнейшие бильярдисты Дальнего Востока.

Чемпионом стал якутянин Алексей Эверстов и выиграл 100 000 рублей 👏🏼👏🏼👏🏼

Фото: пресс-службы
Источник: Спорт Якутии

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