Лучший бильярдист Дальнего Востока живет в Якутии

С 9 по 11 декабря «Кубок Виктории» на призы братьев Перкуновых, куда съехались сильнейшие бильярдисты Дальнего Востока.

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