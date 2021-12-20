Лучших спортсменов года чествовал Якутск

Сегодня, 20 декабря в Окружной администрации города Якутска подвели спортивные итоги уходящего 2021 года. В торжественном мероприятии приняли участие первый заместитель председателя Якутской городской Думы Евдокия Евсикова, начальник Управления физической культуры и спорта г. Якутска Константин Бурцев, руководитель Управления социальной защиты населения и труда г. Якутска Семен Матвеев.

От имени руководства Окружной администрации г. Якутска, Якутской городской Думы лучших спортсменов и тренеров поздравила первый заместитель председателя Якутской городской Думы Евдокия Евсикова.

«Сегодня в зале присутствуют те, для кого физкультура и спорт стали неотъемлемой частью жизни. В уходящем году пандемия коронавирусной инфекции привела к изменениям в привычной жизнедеятельности, включая спорт и физическую активность. Массовый спорт оказался наиболее подверженным к влиянию коронавируса. Несмотря на это, члены сборной команды города Якутска успешно выступили на XXI играх Манчаары, участвовали и выступали успешно на официальных чемпионатах России, радуя всех нас», — сказала Евдокия Евсикова.

За значительный вклад в области физической культуры и спорта в Республике Саха (Якутия), плодотворный и добросовестный труд нагрудным знаком «За вклад в развитие физической культуры и спорта города Якутска» награждены старший тренер преподаватель МБУ ДО «Детско-юношеская школа № 1» г. Якутска Петр Нечаев, тренер преподаватель МБУ ДО «Детско-юношеская школа № 2» г. Якутска Лилия Сидорова, генеральный директор фитнес-клуба «Фитнес Лайф» Виктор Салтыков.

Знаком «Отличник образования Республики Саха (Якутия)» наградили тренера-преподавателя по волейболу МБУ ДО «Детско-юношеская школа № 5» г. Якутска Светлану Муратову.

Отличившимся в уходящем году спортсменам и тренерам вручили памятные знаки «Лучший спортсмен 2021 года», «Лучший спортсмен 2021 года по адаптивным видам спорта», «Лучший тренер 2021 года», «Лучший тренер 2021 года по адаптивным видам спорта».