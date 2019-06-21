Лучших сказителей олонхо среди взрослых наградили денежными премиями 

Лучших олонхосутов выявили на II республиканском конкурсе «Олонхону тута хосуйуу», организованном в рамках Ысыаха Олонхо-2019. Проходил он по четырем категориям – дети, молодежь, взрослые и группы. Победителем среди старшего поколения стал Дмитрий Кривошапкин из Намского улуса, сообщает ЯСИА.

Условия были такими – каждый участник должен был перед выступлением вытянуть билет и рассказать на заданную тему. На подготовку давалась одна минута, на выступление – десять минут. Выступить они могли, рассказывая наизусть или используя текст-подсказку. Были и конкурсанты, которые участвовали с авторским олонхо.

В направлении взрослых сказителей выступили 12 мужчин и женщин из Вилюйского, Мегино-Кангаласского, Намского, Нюрбинского, Таттинского, Чурапчинского, Усть-Алданского улусов и города Якутска. В этой категории участвовали олонхосуты разного возраста, от 35 лет. Самому старшему – 91.

Малое количество участников объясняется сложными условиями конкурса, однако организаторы отмечают, что заявок на все направления стало больше, а их репертуар становится разнообразным. Кстати, в прошлом году участники должны были раскрыть заданную тему всего за пять минут.

На награждении все участники получили сертификаты, специальные номинации и ценные призы, в частности, статуэтки в виде Аал-Луук мас, установленного на местности проведения Ысыаха Олонхо. Отдельно отмеченные получили премии в размере двух и пяти тысяч рублей.

Победители — три призера и Гран-при – получили почетные грамоты и денежные призы в 5, 10, 15 и 30 тысяч рублей. Третье место занял Петр Тихонов, второе – Алексей Николаев, первое — Семен Иванов.

Гран-при и приз в 30 тысяч рублей получил Дмитрий Кривошапкин из Намского улуса. Жюри назвало его выступление самым лучшим, а раскрытие темы самым полным.

Председатель жюри Василий Илларионов отмечает, что за десять минут оценить олонхосута сложно. «Не думайте, что мы назвали победителей только по выступлению здесь – мы следили за конкурсантами, знаем, как они рассказывают олонхо. Можно сказать, это оценка деятельности за год. Будем и дальше работать на распространение эпоса, чтобы его рассказывали по всем правилам, как наши предки. Сегодняшним участникам и победителям желаю не останавливаться, дальше развиваться в этом направлении», – сказал он.