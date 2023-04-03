Лучших чтецов Якутии выберут 7 апреля

7 апреля с 11:00 – 18:00 в Филиале государственного казенного учреждения Республики Саха (Якутия) «Национальная библиотеки Республики Саха (Якутия)» «ДТК — Центр чтения» (г. Якутск пр. Ленина, д. 1) пройдет региональный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». Трое победителей отправятся в «Артек» представлять регион в финале самого масштабного литературного конкурса страны.

Свой актёрский талант проверят лучшие чтецы Якутии. В конкурсе участвуют подростки 10-17 лет, которые прочтут со сцены отрывки любимых прозаических произведений. Они уже прошли несколько этапов отбора и победили в конкурсе в классе, школе, в своём районе и городе перед тем, как прошли в региональный тур.

Теперь им предстоит выступить перед профессионалами. В жюри войдут знатоки литературы, актеры, педагоги по сценической речи.

Отличное знание текста, отработанная дикция — это ещё не всё, что требуется от чтецов. Подростки постараются прожить произведения, чтобы передать смысл и эмоции, которые в них вкладывал автор. У школьников есть только 4 минуты, чтобы запомниться жюри. Лишь трое представят регион на Всероссийском этапе, который пройдет в мае в Международном детском центре «Артек».

Творческая смена — это не просто весело и интересно провести время в лучшем лагере страны, это еще и уникальная возможность поучаствовать в мастер-классах. Проводить занятия в «Артеке» будут ведущие педагоги по актерскому мастерству и технике речи, специалисты в области подростковой литературы и медиа, психологи и журналисты.

Полученные знания школьники смогут применить на практике — в отборочных соревнования чтецов Всероссийского финала конкурса «Живая классика». Из 255 ребят-региональных победителей выберут 15 финалистов. Им предстоит выступить в финале перед звездным жюри.

Конкурс юных чтецов «Живая классика» — крупнейший проект по поддержке чтения. Он проводится при поддержке фонда Президентских грантов. Партнеры проекта — Министерство просвещения РФ, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, МДЦ «Артек» и компания «Гознак», театральный институт имени Бориса Щукина, лидер книготоргового рынка России «Читай-город», «Фоксфорд» — крупнейшая российская онлайн-школа, обучение в которой заставит влюбиться в учебу как учеников, так и их родителей, Литрес — крупнейший сервис электронных и аудиокниг в России и СНГ, а так же ONYX BOOX и детское федеральное издание «Классный журнал».

Подробнее о конкурсе «Живая классика» можно узнать на сайте https://youngreaders.ru и в социальных сетях: https://vk.com/young_readers, https://ok.ru/youngreaders