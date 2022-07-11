Лучшие высоковольтники работают в Западных электрических сетях

В Якутске на учебно-тренировочном полигоне Учебно-производственного центра ПАО «Якутскэнерго» (входит в Группу РусГидро) завершились шестые системные соревнования профессионального мастерства персонала по ремонту и обслуживанию воздушных линий электропередачи напряжением 110 кВ.

Лучшей по результатам семи этапов, в ходе которых оценивались теоретические и практические знания, профессиональных навыки, стала команда Западных электрических сетей. С результатом в 1235 баллов она опередила коллег из Центральных электрических сетей на 72 очка.

В составе команды-победительницы мастер 3 группы Сергей Зарудний и электромонтер по ремонту воздушных линий Иван Маталасов из Айхальского РЭС, электромонтеры Аюр Намсараев и Руслан Капустин из Мирнинского РЭС, руководитель команды – заместитель главного инженера ЗЭС Степан Николаев.

В индивидуальном зачете Иван Маталасов признан лучшим электромонтером соревнований. Лучшим мастером по результатам конкурсных испытаний стал Анатолий Громов, мастер 3 группы Центрального РЭС ЦЭС. А его коллега по ЦРЭС Егор Бережнев назван лучшим производителем работ.

Соревнованиям предшествовала двухнедельная подготовка на базе учебно-тренировочного полигона УПЦ, где представлены все виды опор и все классы напряжения энергетического оборудования, действующего на территории Якутии. В ходе трехдневных испытаний самого турнира энергетики прошли теоретическое тестирование, выполняли ремонт провода, замену дефектного изолятора, соединение шлейфов, готовили рабочее место на ЛЭП под наведённым напряжением, измеряли сопротивление опоры. Финальным заданием стал спуск пострадавшего с опоры и отработка первой доврачебной помощи на реанимационном тренажере. Даже погодные условия в этапные дни варьировались от палящего солнца с +30 до дождя с порывистым ветром и +18, чтобы создать атмосферу максимально приближенную к реальным условиям проведения работ.

В соревнованиях приняли участие опытные специалисты по ремонту и обслуживанию высоковольтных сетей, со стажем работы не менее трех лет. А самый опытный участник, Егор Бережнев, работает в своей должности уже 18 лет при общем стаже в энергетике более 27 лет. Но и для таких профессионалов, как в плане владения технологиями работ, так и в плане психологической устойчивости, подготовка была важна для отработки каждого конкурсного задания. Ведь этот турнир профмастерства стал отборочным и подготовительным этапом перед системными соревнованиями оперативного персонала Группы РусГидро, которые пройдут в сентябре.

«Переходящий кубок этих соревнований – не только достойная награда для победителей, но и большая ответственность. Им предстоит защищать часть Якутскэнерго на федеральном уровне. Кроме того, все знания и опыт, полученные в ходе подготовки и самих испытаний они, я уверен, будут передавать своим коллегам на местах, чтобы достойно обеспечивать надежность энергоснабжения нашей республики, справляться с любыми, даже нестандартными ситуациями», – отметил, закрывая турнир, первый заместитель генерального директора – главный инженер ПАО «Якутскэнерго» Игорь Шкурко.