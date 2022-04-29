Лучшие воспитатели года-2022 частных детских садов Якутии

В Якутии подвели итоги IV Республиканского профессионального конкурса среди воспитателей частных дошкольных образовательных учреждений «Воспитатель года 2022». По итогам двух туров и финала первое место в конкурсе заняла воспитатель частного детсада «Мэри Поппинс» Олеся Павлова, сообщает ЯСИА.

Конкурс «Воспитатель года 2022» направлен на развитие профессионализма педагогов частных дошкольных образовательных учреждений, мотивацию педагогов на выявление инновационных методов применения цифровых технологий в дошкольном образовании, распространение педагогических идей и находок. Всего за звание лучшего педагога дошкольного образования в этом году боролись 18 участников, а сам конкурс прошел в три этапа: два тура и финал.

В первом отборочном туре участники рассказывали о себе, демонстрировали свои достижения в визитной карточке, создав видеоролик, и представили на суд профессионального жюри образовательный проект «Воспитатель будущего. Цифровизация». Организаторы конкурса отмечают, что мир цифровых технологий стал неотъемлемой частью дошкольных коммуникаций. Например, в период пандемии педагоги частных детских садов ежедневно проводили онлайн-занятия со своими воспитанниками. Во время первого тура участники показали то, каким они видят будущее и как влияет цифровизация на дошкольное развитие.

Во втором туре участники продемонстрировали свое мастерство на занятиях непосредственно с детьми по своему образовательному проекту «Воспитатель будущего. Цифровизация».

После второго отборочного тура в финал конкурса вышли пять педагогов, который прошел 29 апреля в частном детсаде «Белоснежка». Там же сегодня и подвели итоги V Республиканского профессионального конкурса среди воспитателей частных дошкольных образовательных учреждений. В номинации «Творчество и профессионализм» победителем стала воспитатель детсада «Умник» Ирина Семенова , а в номинации «Цифровой прорыв» — логопед детсада «Изумрудный город» Раиса Бубякина.

1 место — Олеся Павлова, детский сад «Мэри Поппинс»;

2 место — Саина Попова, детский сад «Маленькая страна»;

3 место — Руфь Юмшанова, детский сад «Teddy».

Обладателя первого места наградили специальным кубком и денежным призом в размере 50000 рублей, второе место – 15000 рублей, третье место – 10000 руб. Денежные призы для победителей направлены на дальнейшее профессиональное обучение и повышение педагогического мастерства.