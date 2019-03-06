Лучшие учителя России дали уникальные мастер-классы педагогам Якутии 

В эти дни для учителей республики проходит уникальное мероприятие. В Год консолидации с 2 по 6 марта 2019 года на территории Республики Саха (Якутия) в 9 муниципальных образованиях на 12 площадках прошел Межрегиональный образовательный форум — Түмэр Форум-2019.

Форум организован Республиканской общественной организацией «Клуб «Учитель года Республики Саха (Якутия)»», председателем которого является Кынатов Юрий Васильевич, финалист Всероссийского конкурса «Учитель года России 2010», ныне директор Верхневилюйской средней общеобразовательной школы №4 им. Д.С.Спиридонова. Форум прошел под эгидой Общероссийского Профсоюза образования и Учительской газеты.

Главной особенностью форума является то, что абсолютные победители, победители, лауреаты и финалисты всероссийского конкурса «Учитель года России» разных лет приехали в нашу республику и разделившись по 9 районам, дали свои профессиональные мастер-классы. Уникальные педагогические мастерские прошли в Вилюйском, Верхневилюйском, Нюрбинском, Намском, Мегино-Кангаласском, Таттинском, Оймяконском, Ленском районах, а также в Малой академии наук.

Завершающая мастерская прошла сегодня, 6 марта на базе cредней общеобразовательной школы №33 города Якутска, где собрались более 100 учителей города Якутска. Известные для педагогического сообщества России люди поделились своим опытом работы:

— Мищенко Юлия Сергеевна – учитель английского языка, директор гимназии №38, г.Тольятти, Самарская область. Почетный работник общего образования РФ, Заслуженный учитель РФ, победитель Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2002», лауреат Премии Президента РФ в области образования;

— Стельмахович Анна Юрьевна – учитель литературы, основ религиозных культур и светской этики СОШ№5 с УИМ города Магнитогорска, Челябинская область. Победитель Всероссийского конкурса «Учитель года России 2014»;

— Родионова Оксана Александровна — журналист, победитель Всероссийского конкурса «PRO-образование», ведущий специалист отдела по связям с общественностью аппарата Профсоюза;

— Мелешко Вадим Иванович – журналист, специальный корреспондент издательства «Учительская газета»;

— Буханистов Александр Александрович — учитель биологии Маслянинской СОШ №1, Новосибирской области, Заслуженный учитель РФ, Заслуженный учитель Республики Южная Осетия, Лауреат Премии Президента РФ, Двукратный победитель конкурса лучших учителей РФ, лауреат Всероссийского конкурса Учитель года 2001, Президент региональной общественной организации «Ассоциация участников конкурсов Новосибирской области»;

— Никифорова Наталья Сергеевна – учитель математики, директор СОШ№5 с УИМ г.Магнитогорска, Челябинская область. Победитель конкурса лучших учителей РФ 2009, Абсолютный победитель всероссийского конкурса «Учитель года России -2009»;

— Дибиров Магомедшапи Дибиргаджиевич – учитель информатики, руководитель отдела it-сопровождения и дистанционного обучения Института развития образования Республики Дагестан, финалист Всероссийского конкурса «Учитель года России-2010»;

— Шевченко Андрей Владимирович – учитель истории, директор школы № 98 имени Героя Российской Федерации генерал-полковника Г.Н. Трошева г.Краснодар, Краснодарская область, финалист всероссийского конкурса “Учитель года России-2010”, победитель конкурса лучших учителей РФ 2010. Абсолютный победитель Всероссийского конкурса «Директор школы-2016»;

— Семке Андрей Иванович – учитель физики Школы №2095 «Покровский квартал» города Москвы, заслуженный учитель Кубани, лауреат премии Яноша Корчака 2005,2006,2008 годов. Победитель конкурса «Учитель года Кубани-2002», финалист всероссийского конкурса «Учитель года России-2009», писатель;

— Хоменко Руслан Николаевич — ведущий тренер , руководитель Поволжской Школы Ораторского Мастерства г.Тольятти, Самарская область.

— Калинина Екатерина Игоревна – учитель английского языка, директор лицея №9 г. Новосибирска, кандидат филологических наук, победитель Всероссийского конкурса «Учитель года России-2016»;

— Рочев Денис Игоревич – учитель немецкого языка, директор ГБУ ДО «Ленинградский областной Центр развития одаренных детей и юношества», победитель конкурса «Лучший учитель немецкого языка России-2012», победитель всероссийского конкурса «Учитель года России-2014»;

— Ренев Олег Вадимович — учитель математики Санкт-Петербургского губернаторского физико-математического лицея № 30, победитель конкурса учитель года Санкт Петербурга-2018, финалист Всероссийского конкурса «Учитель года России-2018»;

— Головин Петр Петрович — учитель физики Ишеевского многопрофильного лицея имени Н.К. Джорджадзе (Ульяновская область), кандидат педагогических наук, народный учитель СССР, Заслуженный учитель РСФСР, кавалер ордена «Знак Почёта»;

— Добротина Ирина Нургаиновна — учитель русского языка ГБОУ города Москвы «Школа № 1310», кандидат педагогических наук, заведующий лабораторией общего филологического образования ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО», член федеральной предметной комиссии Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку; член авторского коллектива учебников по русскому языку для 5-9 и 10-11 классов (издательство «Просвещение», ФПУ-2019), лауреат Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2002», лауреат Премии Президента РФ в области образования;

— Ладилова Надежда Анатольевна – учитель начальных классов, методист Центра технологической модернизации образования г .Москва, финалист конкурса «Учитель года Москвы- 2016»;

— Головенькина Алла Николаевна — учитель биологии, заместитель директора Лицея «Иннополис» Республики Татарстан. Заслуженный учитель Республики Татарстан, абсолютный победитель Всероссийского конкурса «Учитель года России-2014».

Например, в городе Вилюйске победитель Всероссийского конкурса «Учитель года-2016», директор лицея №9 г. Новосибирска, учитель английского языка Калинина Екатерина Игоревна провела авторский семинар «Педагогический дизайн как средство конструирования урока английского языка», показала открытый урок. Учителя английского языка пообщались на английском языке. Также Екатерина Игоревна показала мастер-класс «Язык как шифр: как выжить в политкультурном мире», где был представлен богатый информационный и авторский материал, который может быть использован в каждой школе. Кроме того Екатерина Игоревна провела консультации для старшеклассников по подготовке к ГИА.

Сегодня, 6 марта мероприятие посетила первый заместитель министра образования и науки РС(Я) Ирина Павловна Любимова. От имени министра Владимира Анатольевича Егорова, который эти дни принимает участие во всероссийском совещании по реализации национального проекта «Образование» в г. Хабаровске, она поприветствовала гостей и выразила слова благодарности:

«От имени министра выражаю слова благодарности нашим гостям. Очень здорово, что вы охватили много учителей, посетили наши сельские школы. Эти профессиональные мастер-классы уникальны и бесценны. Мы хотим, чтобы они стали традиционными и охватили еще и наши арктические районы», — сказала Ирина Павловна.

Главный организатор форума Кынатов Юрий Васильевич отметил, что главная цель форума достигнута:

«Говоря о цели форума, мы считаем, что достигли ее. Ведущие учителя из разных регионов России, победители и финалисты конкурса «Учитель года» приехали в нашу республику для того, чтобы провести профессиональные мастер-классы нашим учителям. Они все действующие учителя и поделились своим практическим опытом. Хотелось бы, чтобы наши педагоги проанализировали все сказанное ими, зафиксировали для себя и использовали что-то в своей работе. Только тогда мы, педагогическая общественность республики сможем выполнить поручение Главы Айсена Сергеевича повысить качество образования».