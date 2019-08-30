Лучшие теннисисты Депутатского

В школе поселка Депутатский состоялось личное первенство по настольному теннису. Организатором спортивного мероприятия выступила администрация поселка, местное отделение политической партии «Единая Россия» и детско-юношеская спортшкола Усть-Янского улуса.

За звание лучшего игрока по настольному теннису боролось более двадцати участников в возрастных категориях до 16 лет и старше.

Характерными чертами современной игры в настольный теннис являются темп, быстрота действий, динамизм игровых ситуаций, где все решает интенсивность игры, а сильные удары – главное оружие победы. Эти качества и показали спортсмены, которые боролись за «золото» первенства поселка.

После игр на выбывание определилась четверка лучших. Они и разыграли между собой комплект наград – Раду Чижов, Феликс Рожин, Андрей Васильев и Федор Басов.

После трех партий напряженной игры победителем вышел Феликс Рожин.

Финальная встреча первенства между Федором Басовым и Раду Чижовым, была очень напряженная. Басову помогли такие качества, как холодный расчет и интенсивные действия.

По окончании игры побеседовали с новоявленным чемпионом Федором Басовым, он представляет МУП «Дирекция единого заказчика»:

– Со школьной скамьи увлекся этой замечательной игрой. Хотя давно не держал в руках ракетку. Оказывается, не растерял всех навыков. Уровень игры соперников высокий, победа далась тяжело.

Итак, призовая тройка в возрастной категории от 16 лет и старше выглядит следующим образом: 1 место – Федор Басов, 2 место – Раду Чижов, 3 место – Феликс Рожин. В возрастной категории до 16 лет: 1 место – Никита Квач, 2 место – Максим Русанов, 3 место – Дмитрий Квач. Кроме того, отдельными призами по номинациям награждены Рустам Егоров («Лучший исполнитель подач»), Андрей Васильев («За волю к победе»), Валентин Голиков («Лучший удар»).