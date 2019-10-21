Лучшие студенты ЯГСХА получат стипендии Россельхозбанка

О запуске стипендиальной программы для студентов 54 вузов на 2019/2020 учебный год объявил Председатель Правления АО «Россельхозбанк» Борис Листов в рамках 21-й аграрной выставки «Золотая осень».

Собственная стипендиальная программа Россельхозбанка распространяется на вузы, подведомственные Министерству сельского хозяйства РФ. Претендовать на получение именной стипендии на протяжении 12 месяцев могут 300 студентов, отличающиеся высокой успеваемостью и ведущие научную деятельность. Преимуществом служит участие в олимпиадах.

«В человеческий капитал надо инвестировать в первую очередь. Банк дает старт стипендиальной программе, чтобы помочь профессиональной реализации студентов. Мы рассчитываем услышать об их успехах и ожидаем увидеть наших стипендиатов в числе ведущих отраслевых аналитиков и бизнесменов. Нам важно, чтобы талантливая и трудолюбивая молодежь, которая видит себя в агросекторе, не сворачивала с выбранного пути», – сказал Председатель Правления РСХБ Борис Листов.

Председатель Правления РСХБ подчеркнул, что достижение национальных целей, в том числе превращение России в одного из лидеров международного рынка продукции агропромышленного комплекса, неразрывно связано с развитием человеческого капитала.

Директор Якутского филиала банка Василий Тимофеев отметил, что в Якутии претендовать на получение стипендии Россельхозбанка могут студенты Якутской государственной сельскохозяйственной академии.

«Россельхозбанк будет выплачивать именные стипендии наиболее активным и перспективным студентам Академии. И я убежден, что стипендиальная программа РСХБ станет хорошим подспорьем в подготовке высококвалифицированных специалистов в республике», – подчеркнул руководитель.